Cristiano Ronaldo es inagotable. El portugués, que cumplió 40 años hace dos días, volvió a anotar con el Al Nassr, esta vez para colaborar en la victoria de su equipo este viernes 7 de febrero de 2025, por la liga saudí.

Con el gol del ‘Bicho’ y un doblete del reciente fichaje, el colombiano Jhon Durán, el Al Nassr venció 3-0 al Al Fayha. Gracias a esta victoria, el conjunto del portugués mantiene vivo el sueño de ser campeón de la liga de Arabia Saudita.

El Al Nassr, tras la decimonovena jornada, es tercero con 41 puntos, a cinco de Al Hilal, que tiene un partido menos, y a ocho de Al Ittihad (49).

Durán, recién llegado al Al Nassr, anotó sus primeros tantos con el equipo de Stefano Pioli, mientras que Cristiano ya suma 16 en la presente Liga Saudí y se mantiene como máximo anotador de la competición, con dos más que el francés Karim Benzema (14).

El Al Nassr empezó mandando en el encuentro, en juego y ocasiones, ante un Al Fayha replegado y sometido que en el minuto 22 ‘regaló’ un balón en la frontal al recién llegado Jhon Durán, que firmó el 1-0 tras un zurdazo al primer palo.

El segundo tiempo fue una fiesta para los de Pioli, pues el italiano vio cómo Durán, su fichaje de invierno, anotaba su segundo gol en el partido (m.72) y su estrella, Cristiano Ronaldo, cerraba la goleada con un tanto dos minutos después. Tres puntos de oro para seguir en la pelea por el título.

Cristiano Ronaldo se convirtió en tendencia tras una reciente entrevista que se divulgó este lunes 3 de febrero en la que afirmó ser el mejor futbolista de todos los tiempos y el más completo en términos generales.

Durante la entrevista, Edu Aguirre, periodista y amigo del portugués, le preguntó si se consideraba un jugador completo. Sin dudarlo, Ronaldo afirmó su posición.

A win and first goal after 40! ✌🏽 pic.twitter.com/NnlolPQ3US