Uruguay goleó a Venezuela en el Sudamericano Sub-20

Uruguay continúa con su invicto en el Sudamericano Sub-20 y perfila su clasificación al Mundial de Indonesia. La 'Celeste' se impuso ante Venezuela en el hexagonal final por 1-4.

Los charrúas mantienen un puntaje perfecto en el hexagonal del torneo y, con su último triunfo, acumularon nueve puntos en tres partidos de la ronda final. Asimismo, perpetuaron su invicto en el campeonato a siete compromisos.



La victoria les permite a los uruguayos tener casi asegurada la clasificación a la Copa del Mundo de su categoría. El futuro está sujeto a lo que suceda durante lo que resta de la fecha y a las siguientes.



Para cerrar la jornada 3 de la fase final del certamen, Ecuador enfrentará a Colombia y Brasil a Paraguay. Posteriormente, cada selección tendrá dos cotejos más para definir al ganador y a los clasificados.



Tras la derrota, Venezuela permanece en penúltimo puesto con un punto y tiene cinco goles de diferencia en contra. El permanecer o caer de su ubicación también está sujeta a los demás duelos.

Uruguay, firme y seguro en el primer tiempo

Apenas pisó la cancha del Estadio Metropolitano de Techo, Uruguay buscó mostrar su superioridad frente a Venezuela. A pesar de que por un momento lideró el partido y luego se lo empataron, el equipo de Marcelo Broli se las arregló para sobreponerse con facilidad.



A los 15 minutos, Uruguay pisó el área y tuvo su primera chance. Cuando Renzo Sánchez intentó sacar un remate, este fue tomado desde atrás por Marcelo Coba y el árbitro no dudo en pitar el penal.



Fabricio Díaz, capitán de la 'Celeste', mandó a guardar el balón con un remate hacia el palo derecho de Frankarlos Benítez. El empate parcial para Venezuela llegó de la misma manera.



Corrían los 32 minutos de juego cuando Brayan Alcócer cayó en el área. Pese a que el contacto fue mínimo y no parecía ser lo suficientemente fuerte o cortar la jugada, el árbitro pitó otro penal. El mismo Alcócer fue el encargado de ejecutarlo para tener el 1-1.



Los uruguayos no tardaron en reaccionar y, 120 segundos más tarde, volvió a poner la diferencia en el marcador. Tras un centro de Franco González desde la banda derecha, Álvaro Rodríguez saco el tiro en medio del área.



El 1-3 momentáneo se selló en el ocaso del primer tiempo. A los 43', Ignacio Sosa sacó un rematé desde fuera del área, a uno 25 metros de distancia. Pese a que el disparo no tuvo mayor colocación, Benítez calculó mal y, aunque tocó la pelota, esta le venció las manos.

Goleada definitiva para Uruguay sobre Venezuela

La 'Celeste' no bajó la revoluciones y el cuadro del DT Fabricio Coloccini lo sufrió. Los embates continuaron de manera permanente hasta que a los 76, volvió a encontrar el arco y sellar la goleada.



Después de obtener un tiro libre a su favor, Uruguay buscó dominar en su propia cancha y salir desde el fondo. La jugada empezó desde la línea de defensa con un pelotazo hacia el costado izquierdo. El lateral Mateo Antoni recibió el esférico y trazo un pase diagonal por los aires que encontró a Rodríguez. El delantero, con el sol de frente y el balón en caída vertiginosa, remató de primera con al zurga y puso su doblete y el 4-1.



Venezuela quedó noqueada y comprometió su clasificación. En su próximo

duelo ante Ecuador deberá jugar el todo por el todo. Por su parte, Uruguay, cómodo, espera por Paraguay en su futuro choque.

