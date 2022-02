Mbappé, entre el PSG y el Real Madrid

El partido entre Paris Saint-Germain (PSG) y Real Madrid acapara las miradas del mundo no solo por el resultado deportivo. También lo hace porque en el campo de juego estará Kylian Mbappé, estrella francesa que podría pasar al cuadro merengue.

El cotejo, correspondiente a los octavos de final de la Champions League, se disputa este 15 de febrero del 2022 (15:00 de Ecuador).

El periodista Giacomo Iacobellis, de Tutto Mercato Web, aseguró que el delantero ya habría firmado su contrato con el conjunto del DT italiano Carlo Ancelotti. El acuerdo sería hasta el 30 de junio de 2027, según su información.

Incluso en su niñez, Mbappé se ponía la camiseta del Madrid. Fotos publicadas de su infancia demuestran su fanatismo por el poderoso elenco español.

Mbappé todavía no acuerda su continuidad con el PSG, por lo que de llegar al cuadro madridista lo haría como agente libre. Según la publicación de Iacobellis, el deportista llegaría con un salario de entre 25 y 30 millones de euros (USD 28,4 y USD 34 millones).

Con 23 años, el francés enfrenta su presente ante su posible futuro. Con el PSG no ha logrado levantar el trofeo de la Champions, un objetivo hasta ahora esquivo para un jugador que ya fue campeón mundial con su selección.

“Lo veo tranquilo, centrado en hacerlo lo mejor posible para el PSG y, como él dijo y hay que respetarlo, tomará una decisión después de que pase la eliminatoria“, dijo el DT del PSG, Mauricio Pochettino, cuando le consultaron sobre su dirigido y su vinculación al Real Madrid.

🇫🇷 Kylian Mbappé llegó a PSG y siempre nos representó al 100%, fue figura, ganó un Mundial y jugó hasta el último minuto con el equipo. Ahora se va a Real Madrid a cumplir su sueño de niño de jugar de Blanco. Thank you for everything and We love you @KMbappe. 👏🏽



💙❤ #AllezParis pic.twitter.com/CcLUUDjdEj