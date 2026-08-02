Tim Payne anota su primer gol en su aventura en Sudamérica

Tim Payne, uno de los jugadores que se hicieron virales a raíz de la Copa del Mundo, anotó su primer gol en su nuevo equipo y en su debut. El jugador neozelandés, quien fuera el ‘menos conocido del Mundial’, tomó relieve a raíz de una iniciativa en redes y fue fichado por Olimpia.

Tim Payne, el futbolista que fue un bum de redes durante el Mundial

Antes del Mundial, el influencer argentino Valentín Scarsini lanzó una iniciativa en redes sociales. Este se propuso hacer famoso al “futbolista de menor relieve” del certamen junto a su comunidad.

A partir de ello, el personaje puso en la palestra el nombre de Tim Payne, lateral de Nueva Zelanda que contaba con menos de 5 000 seguidores en Instagram. Scarcini solicitó acoger su propuesta a quienes la viesen y empezar a seguir al futbolista.

A raíz de la iniciativa, el defensor ganó notoriedad y, hasta este domingo 2 de agosto del 2026, suma 5,4 millones de seguidores en la red social. En medio de aquel éxito mediático, Olimpia de Paraguay decidió ficharlo desde el Wellington Phoenix de su país.

El debut y el gol Tim Payne en Paraguay

Este mismo 2 de agosto, Tim Payne tuvo sus primeros minutos con Olimpia de Paraguay. El futbolista de Nueva Zelanda ingresó desde el banco de suplentes en la tercera fecha del Torneo Clausura.

El ‘Rey de Copas’ paraguayo se enfrentaba a Rubio Ñu en el Estadio defensores del Chaco y Payne ingresó a los 69 minutos de juego en sustitución de Raúl Cáceres. Para ese momento, los albinegros y ganaban por 3-0.

Los tantos previos los habían marcado Brian Romero, Eduardo Delmás y Romeo Benítez. Tras el ingreso del oceánico llegó el gol de Fernando Cardo y, a los 81‘, Payne marcó con un remate de fuera del área que selló la goleada.

Tim Payne coincidió con un viejo conocido del fútbol ecuatoriano

Tras llegar a Olimpia, Tim Payne se encontró con un entrenador con pasado en el fútbol ecuatoriano. Este se encuentra al mando de Pablo ’Vitamina‘ Sánchez, quien dirigió a Liga de Quito entre 2024 y 2025.

Con el conjunto azucena, Sánchez consiguió levantar dos títulos. El primero fue el de Liga Pro en el 2024; en el año siguiente, la Supercopa Ecuador le llegó tras vencer a El Nacional, que había sigo campeón de la Copa Ecuador.

Sánchez llegó a Olimpia para sustituir a Ever Hugo Almeida, quien también pasó por el balompié ecuatoriano. Almeida ganó tres títulos como DT de El Nacional -dos Series A y una Serie B- y también pasó por Barcelona SC y Mushuc Runa.