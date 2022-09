Técnico Universitario empató con Universidad Católica y se aleja del descenso

Stiven Tapiero festeja su tanto ante el Técnico Universitario. Foto: @TecnicoUOficial

Redacción Bendito Fútbol

El Técnico Universitario empató 1-1 la noche de este lunes 12 de septiembre ante Universidad Católica y se aleja de los puestos de descenso.

El 'Rodillo Rojo' recibió a los camarattas en el Estadio Bellavista de Ambato. Los visitantes fueron quienes pusieron el primer tanto del marcador, mas no lo pudieron mantener.



Los dos goles cayeron en el primer tiempo en un intenso juego en el que ambos tuvieron propuestas ofensivas. El plantel albirrojo fue el que lideró los ataques en los instantes iniciales y llegó con dos remates a puerta contraria.



Después de la embestida de los locales, la reacción del 'Trencito Azul' no se hizo esperar y, a los 8 minutos de juego, Aaron Rodríguez tuvo la primera llegada. Esta se produjo luego de una asistencia de Facundo Martínez, quien movió los hilos del equipo durante el compromiso.



A los 14, el mismo futbolista que soltó el remate inaugural para los celestes fue quien anotó el gol. Tras un rebote en el área de la escuadra de Tungurahua, el volante sacó un derechazo a bocajarro que vulneró el pórtico de Walter Chávez.



No pasó mucho para que Técnico Universitario llegue al empate y tras una falta de Andersson Ordóñez en el área, se marcó un penal. Stiven Tapiero se encargó de cobrar el lanzamiento y lo convirtió.



Con la anotación, el Bellavista -con sus graderíos casi llenos- explotó en gritos y ovación. Durante todo el periodo, la hinchada ambateña demostró su fidelidad y no paró de alentar.



En el resto del encuentro, el plantel de casa se mostró férreo en la marca e intenso en las transiciones en ataque y contraataques. Aunque la 'Chatoleí' tuvo la posibilidad de aumentar su ventaja, en más de una ocasión la defensa y el guardameta se lo impidieron.



Tras la actuación y la igualdad, los jugadores del 'Rodillo' fueron despedidos bajo el cántico de "Técnico no se va". Dada la mejoría de los guaytambos, a pesar del resultado, da la impresión de que no caerá a la Serie B, pues no pierde hace seis partidos.



En la tabla acumulada, los guayatambos tienen 22 puntos y están a dos de Macará, cuadro perseguidor. Con 9 de Octubre, último de la tabla, tienen una distancia de cuatro unidades. Católica se mantiene en zona de clasificación a torneos internacionales y tiene un duelo diferido.

