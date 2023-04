Así está la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17

La Selección de Ecuador Sub 17 participa en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano, que se realiza en Quito. Foto: @LaTri

Redacción Deportes

La selección de fútbol de Ecuador tiene grandes opciones de ganar el Campeonato Sudamericano Sub 17 que concluirá en Quito el 23 de abril del 2023.

La Tri lidera la clasificación en el hexagonal final del torneo. Sin embargo, el primer lugar no está asegurado todavía. Todo se definirá en la fecha final.

El domingo, en la última jornada del torneo, Ecuador jugará ante Venezuela. Ese día también se disputarán los partidos Paraguay vs. Chile y Argentina vs. Brasil.

Ecuador y Brasil son los equipos más opcionados para ganar el certamen.

Ecuador, Brasil, Argentina y Venezuela se aseguraron un lugar en el Mundial de la categoría.

La tabla de posiciones

1. Ecuador, 10 puntos (+ 6 de gol diferencia)

2. Brasil, 10 puntos (+ 5)

3. Argentina, 7 puntos (+ 2)

4. Venezuela, 6 puntos (+ 2)

5. Paraguay, 1 punto (-5)

6. Chile, 0 puntos (-10)

La última fecha

Paraguay vs. Chile



Fecha: Domingo 23 de abril.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado.

Horario: Por definir.

¿Dónde ver? DirecTV o DirecTV GO.



Brasil vs. Argentina



Fecha: Domingo 23 de abril.

Estadio: Olímpico Atahualpa.

Horario: Por definir.

¿Dónde ver? DirecTV o DirecTV GO.



Venezuela vs. Ecuador.



Fecha: Domingo 23 de abril.

Estadio: Olímpico Atahualpa.

Horario: Por definir.

¿Dónde ver? DirecTV o DirecTV GO

