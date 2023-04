Así es el siguiente rival de Ecuador Sub 17 en el Sudamericano

La 'Vinotinto' fue superior en el partido contra Bolivia, por la tercera fecha del Sudamericano Sub 17. Foto: Twitter Conmebol

Redacción Bendito Fútbol (I)

La selección de Ecuador Sub 17 está en la lucha, junto con Brasil, por hacerse con el título del Campeonato Sudamericano que finalizará en Quito este fin de semana.



El elenco nacional se enfrentará a Venezuela en la última jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 17.



La última fecha está prevista para el domingo 23 de abril de 2023. Los tres partidos se jugarán dicho día, dos de ellos en el estadio Olímpico Atahualpa y uno en el Rodrigo Paz Delgado.



Conmebol aún no ha anunciado los horarios oficiales para estos tres compromisos en los que se verán las caras Paraguay vs. Chile; Ecuador vs. Venezuela y Brasil vs. Argentina.

Venezuela en el Mundial

Venezuela consiguió remontar su suerte en el Sudamericano Sub 17 y se hizo con el último cupo para el Mundial de la categoría. Paraguay cayó y sus posibilidades terminaron.

Las escuadras abrieron la penúltima fecha del certamen en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Liga de Quito. Ambas llegaban con posibilidades y con la obligación de ganar.



En el caso de la 'Vinotinto', la victoria le permitiría alcanzar al Mundial. Para la 'Albirroja, el logro significaba mantener posibilidades y forzar la clasificación hasta la última fecha.



Previamente, los paraguayos habían conseguido su primer punto al empatar por 1-1 con Argentina. Sus rivales había triunfado ante Chile y también sumaron de manera inédita en el hexagonal final.



Durante la fase de grupos, la 'Albirroja' ya había derrotado a Venezuela en Guayaquil y por una goleada. Asimismo, clasificó en segundo lugar y con un invicto que fue roto por Ecuador en la primera fecha.



El triunfo de Venezuela, inclusive causó daños a terceros, pues las posibilidades de Chile dependían de que la escuadra no triunfe. Aunque la 'Roja' un puede alcanzar en puntaje a los hoy triunfadores, al haber caído ante ellos previamente se vuelve imposible su clasificación debido al criterio de desempate.



Paraguay luchó, pero no pudo contener a Venezuela

Los goles vinotintos llegaron en el segundo tiempo y fueron un golpe para los guaraníes. Estos no supieron reaccionar de la arremetida recibida y el segundo tanto cayó minutos después.



En los 45' iniciales, Paraguay aguantó y el partido fue parejo. Venezuela pasaba hacia el campo contrario, pero le costaba tener ideas claras en la zona de definición y rematar al arco de Facundo Insfrán.



El primer tanto llegó a los 70' gracias a David Martínez. El '10' de Venezuela recibió un pase dentro del área y tras un doble pase desde el costado izquierdo, este definió de primera.



A los 85', Mayken González aperció desde la banda zurda. Tras una bicicleta para gambetear, el venezolano sacó un remate desde fuera del área que puso definitivamente a su país en el Mundial.



Ecuador invicto en el hexagonal

Ecuador llega a la última fecha del hexagonal final como puntero. La ‘Mini-Tri’ ocupa la primera casilla con 10 puntos y por debajo aparece Brasil, con el mismo puntaje, pero con menor gol de diferencia.



En lo que va del hexagonal final, La Selección de Ecuador Sub-17 está invicta, con tres victorias y un empate. Además, es la segunda más goleadora con nueve goles, solo por detrás de Brasil, que tiene 10.



Así mismo, Ecuador tiene la segunda mejor defensa, ya que ha dejado el arco en cero en dos de los cuatro partidos y solo tiene tres goles en contra. Argentina es la mejor en este rubro con solo dos anotaciones en contra.



Las victorias de Ecuador fueron sobre Paraguay (3-1), Chile (3-0) y Argentina (1-0), mientras que, su único empate fue ante Brasil (2-2).



Ficha de los partidos

Paraguay vs. Chile



Fecha: Domingo 23 de abril.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado.

Horario: Por definir.

¿Dónde ver? DirecTV o DirecTV GO.



Brasil vs. Argentina



Fecha: Domingo 23 de abril.

Estadio: Olímpico Atahualpa.

Horario: Por definir.

¿Dónde ver? DirecTV o DirecTV GO.



Venezuela vs. Ecuador.



Fecha: Domingo 23 de abril.

Estadio: Olímpico Atahualpa.

Horario: Por definir.

¿Dónde ver? DirecTV o DirecTV GO.

