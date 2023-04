Así quedó la tabla de la LigaPro luego del triunfo de Barcelona ante Liga

Barcelona ganó 1-0 a Liga, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el 15 de abril del 2023. Foto: @BarcelonaSC

Redacción Deportes

Barcelona se llevó los tres puntos de la cancha de Liga de Quito, la noche del 15 de abril del 2023, tras ganar 1-0 con un tanto de Christian Ortiz. Con eso, los canarios subieron en la tabla de posiciones de la LigaPro.

Después de seis partidos jugados, el Barcelona SC del DT Fabián Bustos escaló al segundo lugar de la clasificación con 12 puntos.

Los canarios ganaron cuatro cotejos y perdieron en dos ocasiones. No registran empates.

En tanto, la LDU de Luis Zubeldía se quedó con 10 unidades, momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Cuando aún restan cuatro partidos para la finalización de la fecha 6 de la LigaPro, el torneo es liderado por Independiente del Valle con 13 puntos.

Barcelona subió en la tabla de posiciones (provisional)

1. Independiente del Valle 13 puntos

2. Barcelona 12

3. Aucas 11

4. Liga 10

5. Orense 10

6. Deportivo Cuenca 9

7. Técnico Universitario 7

8. Cumbayá 7

9. Gualaceo 7

10. Delfín 7

11. Emelec 6

12. El Nacional 6

13. U. Católica 6

14. Mushuc Runa 6

15. Libertad 5

16. Guayaquil City 4

Partidos de la fecha 6 en LigaPro

Día: 14 de abril

Partido: Libertad vs. Independiente del Valle (0-0)

Estadio: Reina del Cisne​

Día: 15 de abril

Partido: Técnico Universitario vs. Aucas (0-1)

Estadio: Bellavista



Partido: Deportivo Cuenca vs. Guayaquil City (4-1)

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar



Partido: Liga vs. Barcelona SC (0-1)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

​

Día: 16 de abril

Partido: Cumbayá vs. Gualaceo

Hora: 13:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Delfín vs. Mushuc Runa

Hora: 15:30

Estadio: Jocay

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Emelec vs. El Nacional

Hora: 18:00

Estadio: George Capwell

Transmiten: GolTV / Star +

​

Día: 17 de abril

Partido: Universidad Católica vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star +

