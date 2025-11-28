El próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La expectativa en Ecuador es saber el grupo en el que caerá la Tri, pero para conocer sus rivales, EL COMERCIO y Bendito Fútbol se adelantaron para que tengas en tus manos el poder de armar los 12 grupos de la fase de grupos.

¿Cómo funciona el sorteo de la fase de grupos de EL COMERCIO?

Para elaborar este micrositio para el sorteo de la fase de grupos, EL COMERCIO agrupó a las 42 selecciones clasificadas distribuidas en cuatro bombos. Los seis cupos restantes se definirán en marzo e irán directamente al bombo cuatro.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania integran el bombo uno.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia están en el dos.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica cayeron en el bombo tres.

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados europeos pendientes y los dos ganadores del torneo clasificatorio intercontinental irán al bombo cuatro.

Dentro del micrositio te recibirá Dognaldo, periodista deportivo con un amplio conocimiento en el fútbol, que abre la puerta para el inicio de este entretenido juego que arma rápidamente los grupos del torneo que está planeado para que arranque el próximo 11 de junio en Ciudad de México.

Al dar clic en JUGAR > SORTEAR GRUPOS, se organizan automáticamente los grupos con el atenuante de que México, Canadá y Estados Unidos, como países organizadores, serán cabezas de serie de los grupos A, B y D, en ese orden.

En el resto de grupos, de acuerdo con la cantidad de veces que se juegue, los cabezas de serie y selecciones varían.

Un aditamento adicional es que también organiza el calendario de cada una de las 48 selecciones, las ciudades, estadios y horarios de los partidos, dando un panorama más amplio de cómo se vivirá la Copa del Mundo número 23 de la historia.

Finalmente, tendrás la oportunidad de compartir el grupo de Ecuador y del resto de selecciones.

¡Bienvenidos y a disfrutar hasta que el viernes 5 conozcamos el grupo del equipo dirigido por Sebastián Beccacece y del resto de potencias del fútbol!

Clic aquí: SORTE DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026