Acompañado de Gianni Infantino, presidente del FIFA, el presidente de Estados Unidos Donald Trump dio un anunció relativo al próximo Mundial de fútbol durante el viernes 22 de agosto del 2025. El mandatario anunció que el evento será en Washington DC, no en Las Vegas, y causó malestar en sectores involucrados.

Desde la oficina oval de la Casa Blanca, Trump junto a Infantino brindaron una rueda de prensa para brindar detalles en torno al acto en el que se definirán los grupos del máximo torneo de selecciones. Allí se dio a conocer que el Centro Kennedy de la capital estadounidense será el lugar que albergará la reunión y lo hará el 5 de diciembre.

Pese a reportes previos, que apuntaban a que Las Vegas sería la ciudad en la que se llevaría a cabo el sorteo, la decisión final fue hacerlo en Washington. De acuerdo al diario New York Times y a The Athletic, aquella resolución se dio en una movida de Infantino para asegurarse que Trump pudiese tener mayores facilidades para participar en la ceremonia si así lo desease.

Los citados medios estadounidenses también señalaron que aquella decisión, a su vez, fue motivo de inconformidad en distintos espacios. Tanto sectores deportivos, como políticos, turísticos y de logística, se mostraron sorpresa y divergencias.

La FIFA, negociaciones y la sede del sorteo

Para la designación del Centro Kennedy se apuntó a la administración de Donald Trump como la que extendió la propuesta, a la cual Infantino se alineó. Pese a que la opción de Las Vegas era más atractiva para funcionarios de la FIFA y ya habían negociaciones y sondeos para lo organización del sorteo en aquella ciudad, el ente rector del fútbol notificó su negativa a las partes interesadas.

Antes de que se anunciase a Washington DC como la urbe que albergará el acto, tanto Resorts World y MGM -complejos hoteleros y de eventos con los que negociaba la FIFA- recibieron la noticia de que no se los tendría en cuenta. Aunque tales partes no emitieron declaraciones, The Athletic y el New York Times sostuvieron que la respuesta causo decepción en el caso de MGM.

De Las Vegas haber sido designada como sede para el sorteo, aquello también habría sido una reedición de sorteo que se dio en tal ciudad en 1994, donde Estados Unidos tuvo su primer Mundial a cargo. Allí, más allá de la definición de los grupos y sus selecciones, también hubo un espectáculo y se contó con celebridades de otros sectores como protagonistas.

Malestar en las sedes y en funcionarios

El Mundial de 2026 no solo lo albergará Estados Unidos, sino México y Canadá. Además, dentro del territorio estadounidense existirán once ciudades sede que albergarán 91 de los 104 compromisos que se jugarán. Washington DC no está dentro de ninguna de ellas.

Para la sede del sorteo del Mundial, Monterrey (México) y Vancouver (Canadá) también hicieron sus postulaciones, a las que les sucedió su descarte. Asimismo, aquello impulsó sentimientos de desplazamiento en función de la cercanía entre Donald Trump y Gianni Infantino. Los medios mencionados, además, señalan que tanto líderes mexicanos y canadienses -deportivos y políticos- han sentido molestia por el papel que se les ha dado dentro con relación al de Estados Unidos.

Los comités anfitriones de las sedes donde tendrán lugar los partidos, además, también sufrieron un remezón. Se expone que estos no fueron informados de la sede del sorteo y se enteraron horas antes de su anuncio oficial. De tal manera, estos no niegan su ausencia en tal acto, pues también veían a Las Vegas como un sitio más neutral en cuanto al aspecto político.