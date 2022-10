¿Shakira en la camiseta del FC Barcelona de Gerard Piqué?

Es posible que los caminos de la cantante Shakira y del futbolista Gerard Piqué, del FC Barcelona, se crucen otra vez, de alguna manera. ¿Será?

Esto se debe a Spotify, patrocinador principal del conjunto catalán donde juega el español.

Shakira y Piqué fueron pareja, aunque a mediados del 2022 confirmaron su separación.



Desde España se informa que el club culé vestirá próximamente el logo de Shakira en un partido del FC Barcelona, algo parecido a lo que sucedió en El Clásico español.



En aquel encuentro ante el Real Madrid, que se llevó a cabo el domingo 16 de octubre en el Santiago Bernabéu, el FC Barcelona lució el logo del artista canadiense Drake, que es el usuario con mayor número de reproducciones en Spotify.



Otro logo que supuestamente aparecería en la camiseta del club catalán sería el de la banda ColdPlay.



Por el momento la información no es oficial y ni el club ni la plataforma han insinuado que esto sea realidad, pero el rumor ya empezó a crecer en las redes sociales y ha hecho que muchos usuarios comenten sobre el tema.

La principal razón es el morbo que existe por la separación entre la colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué.



De ser cierto Shakira lo tendría más que merecido, ya aparte de ser una de las artistas más conocidas a nivel mundial, tiene un gran éxito dentro de la plataforma musical.

La plataforma musical Spotify se convirtió en el principal patrocinador para la temporada 22/23 y firmó un contrato hasta el 2025.

Además, de lucir el nombre de la compañía en la parte frontal de la camiseta del FC Barcelona, también está presente en el estadio que se llamará Spotify Camp Nou por los siguientes 12 años.

Aunque no hay cifras oficiales sobre los montos que pagó la plataforma musical, se cree que el FC Barcelona se embolsará más de USD 250 millones.

Have you heard? We’re partnering with @FCBarcelona to bring music and football together like you’ve never seen before. Learn more from our Chief Freemium Business Officer, Alex Norström: https://t.co/rbeLkuW02o pic.twitter.com/VK4l3sEwG4