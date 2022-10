Karim Benzema, de niño acosado a ganador del Balón de Oro

Nació el 19 de diciembre de 1987 (edad 34 años), en Lyon, Francia. Carrera. Juega de delantero en el Real Madrid, desde 2009. Ha jugado 553 partidos entre el Olympique Lyonnais y el Real Madrid. Registra 281 goles. Fotos: EFE.

Redacción Deportes y EFE (D)

Hijo de Hafid Benzema y Wahida Djebbara, ambos de origen argelino. Su abuelo, Da Lakehal Benzema, vivió en la ciudad argelina de Tighzert antes de emigrar a Lyon en la década de 1950. Pertenece a una familia numerosa, de ocho hermanos.

Karim se crió en la pequeña ciudad de Bron. Fue un chico introvertido que sufrió bullying (acoso) por sobrepeso en la escuela católica en la que su estricto padre inscribió; se escapaba a jugar al fútbol, que empezó a practicarlo con el apoyo de su madre. Cuando su padre se enteró de que era hábil para ello lo puso a dieta. Pasó un duro período de estudiante por sus orígenes argelinos.

Se inició con 8 años jugando en el equipo infantil del Bron Terraillon S.C. Sus compañeros le pasaban el balón en todo momento, puesto que era el que tenía mayor calidad. En un partido contra el Lyon U10, marcó dos goles y los entrenadores de este equipo lo ficharon.

Sus ídolos eran Ronaldo Nazario, Thierry Henry y sobre todo su compatriota Zinedine Zidane. En las categorías inferiores del Olympique de Lyon tuvo una brillante actuación, fue el goleador de los torneos que jugaba.

En su ascenso por el club marcó 38 goles en 34 partidos en una temporada, con la U16, y 12 goles en 14 cotejos en la categoría U18, lo que hizo que fuera convocado con el primer equipo. En 2004 consiguió la UEFA Euro Sub-17 de 2004, la primera para el país.

Su vida familiar la comparte con Cora Gauthier, con quien está casado y tiene a su hijo Ibrahim. Como musulmán, practica el ayuno durante el mes de Ramadán (entre marzo y abril).

La escalada

Desde que en 1998 Zinedine Zidane abrazara el Balón de Oro, ningún otro francés había tenido el honor de hacerlo. En el primer año en tres lustros en el que el argentino Lionel Messi no figura entre los candidatos, Benzema es el segundo jugador que gana el premio desde que en el 2008 comenzó la hegemonía compartida entre la ‘Pulga’ y el portugués Cristiano Ronaldo.

Solo el croata Luka Modric, su compañero, que ganó en 2018, pudo romperla hasta ahora, y él tomó la posta.

El atacante merengue, de 34 años, firmó una extraordinaria temporada en su club, artífice de la liga española y de la Liga de Campeones, sin duda el hombre más destacado del club más laureado.

Putellas, la mejor

Alexia Putellas fue condecorada, por segundo año consecutivo, como la mejor futbolista del mundo.

En la rama femenina, la ganadora -por segundo año consecutivo- fue la española Alexia Putellas, luego de una temporada en la que ganó la liga española con el FC Barcelona y fue finalista de la Liga de Campeones, en la que fue declarada Mejor jugadora del torneo.

“No diría que ha sido una sorpresa volver a ganar, pero cuando me lesioné el día antes de que jugar la Eurocopa no pensaba en esto, lo veía lejos. Pero el criterio ha cambiado y va por temporada deportiva, el jurado se ha basado en eso, estuve lesionada el último mes, pero han valorado el resto de la temporada y eso me pone feliz”, dijo la española de 28 años.

Putellas no quiso aventurarse sobre su retorno al césped: “Con esta lesión es complicado determinar plazos concretos, pero la rodilla va respondiendo bien”, dijo.

En la gala de la FIFA también fue premiado Robert Lewandowski como Goleador mundial, Thibaut Courtois como mejor arquero y Gavi es el Mejor jugador joven.

