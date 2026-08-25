Sergio Vásquez, una de las promesas de Ecuador, deja Orense y ficha con Los Angeles FC de la MLS

Sergio Vásquez deja Orense SC para continuar su carrera en Los Angeles FC. El club estadounidense adquirió el 70 % de los derechos económicos del ecuatoriano.

Richard Carapaz (izq. superior) junto a su familia en la Vuelta a España.

Sergio Vásquez dará el salto al fútbol internacional. Este martes 25 de agosto, Orense SC y Los Angeles FC (LAFC)oficializaron el traspaso del mediocampista ecuatoriano, quien continuará su carrera en la Major League Soccer (MLS).

A sus 22 años, Vásquez deja el club en el que se formó desde las categorías inferiores después de consolidarse como uno de los jóvenes con mayor proyección de la Liga Pro.

Su nuevo desafío será en uno de los clubes protagonistas del fútbol estadounidense y en una institución que ya ha contado con varios jugadores ecuatorianos.

Sergio Vásquez deja Orense y jugará en LAFC

La transferencia fue anunciada oficialmente por ambos clubes a través de sus canales oficiales.

Los Angeles FC le dio la bienvenida al ecuatoriano con un breve mensaje:

“Sergio Vásquez es negro y oro”.

Por su parte, Orense entregó detalles de la negociación y confirmó que LAFC adquirió el 70 % de los derechos económicos del futbolista.

“Se ha llegado a un acuerdo con el club LAFC de la MLS para la transferencia del 70 % de los derechos económicos de nuestro canterano para que continúe su carrera en Estados Unidos”.

De esta manera, el conjunto machaleño conservará el 30 % de los derechos económicos, lo que podría generarle nuevos ingresos en caso de una futura transferencia.

¿Quién es Sergio Vásquez?

Sergio Vásquez es uno de los futbolistas surgidos de las divisiones formativas de Orense.

Llegó a la institución cuando tenía apenas 11 años y durante sus primeros años incluso combinó la práctica del fútbol con el baloncesto, antes de enfocarse definitivamente en su carrera dentro de las canchas.

En 2022 disputó la Copa Libertadores Sub-20 y un año después dio el salto definitivo al primer equipo.

Desde su debut profesional acumuló 86 partidos oficiales, con:

  • 5 goles
  • 7 asistencias
  • 86 partidos

Una de sus principales características es la versatilidad, ya que puede desempeñarse como mediocampista ofensivo y también ocupar posiciones por las bandas.

Su rendimiento con Orense terminó despertando el interés del fútbol internacional y ahora tendrá su primera experiencia fuera de Ecuador.

Sergio Vásquez será el cuarto ecuatoriano en jugar en LAFC

Vásquez también continuará una pequeña tradición de futbolistas ecuatorianos en Los Angeles FC.

Será el cuarto tricolor en vestir la camiseta del conjunto californiano después de:

  • Diego Palacios (2019-2023).
  • José Cifuentes (2020-2023).
  • Jhegson Méndez (2022).

Palacios y Cifuentes tuvieron especial protagonismo durante una de las etapas más exitosas de la institución.

En 2022, ambos formaron parte del equipo que conquistó el Supporters’ Shield y posteriormente levantó la MLS Cup, el primer título de liga en la historia de LAFC.

Ahora, Vásquez intentará seguir el camino de sus compatriotas y aprovechar la MLS como una plataforma para continuar desarrollando su carrera internacional.

Con apenas 22 años y después de consolidarse en la Liga Pro, el mediocampista afrontará el desafío más importante de su trayectoria.

❓ ¿En qué equipo jugará Sergio Vásquez?

Respuesta precisa: Sergio Vásquez jugará en Los Angeles FC de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Contexto: El mediocampista ecuatoriano deja Orense SC después de haberse formado y debutado profesionalmente en el club machaleño.

❓ ¿Qué porcentaje de Sergio Vásquez compró Los Angeles FC?

Respuesta precisa: Los Angeles FC adquirió el 70 % de los derechos económicos de Sergio Vásquez.

Contexto: Orense conservará el 30 % restante, por lo que podría recibir nuevos ingresos en una futura transferencia.

❓ ¿Quién es Sergio Vásquez, nuevo jugador de LAFC?

Respuesta precisa: Sergio Vásquez es un futbolista ecuatoriano de 22 años formado en Orense SC.

Contexto: Puede desempeñarse como mediocampista ofensivo y extremo y acumuló 86 partidos oficiales antes de dar el salto a la MLS.

❓ ¿Cuántos goles marcó Sergio Vásquez con Orense?

Respuesta precisa: Sergio Vásquez marcó cinco goles y registró siete asistencias en 86 partidos oficiales con Orense.

Contexto: Debutó con el primer equipo en 2023 después de realizar su proceso formativo en el club.

❓ ¿Qué ecuatorianos han jugado en Los Angeles FC?

Respuesta precisa: Antes de Sergio Vásquez, Diego Palacios, José Cifuentes y Jhegson Méndez jugaron en Los Angeles FC.

Contexto: Palacios y Cifuentes integraron el plantel que conquistó la MLS Cup y el Supporters’ Shield en 2022.