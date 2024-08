Sebastián Beccacece, flamante entrenador de la Selección de Ecuador sigue con su gira de visita a los clubes del fútbol ecuatoriano, en la previa de su debut en la doble fecha de las eliminatorias al Mundial 2026.

El estreno de Sebastián Beccacece con Ecuador será en la séptima fecha ante Brasil en el estadio Couto Pereira en el que juega el Coritiba Foot Ball Club que compite en el Campeonato Brasileño de la Serie B.

El juego entre brasileño y ecuatorianos está programado para el viernes 6 de septiembre de 2024, desde las 19:45 (hora de Ecuador).

El estreno de Beccacece en el Rodrigo Paz Delgado será el martes 10 del mismo mes ante la necesitada y complicada Perú. El compromiso está pactado para que arranque a las 16:00.

La Tri llega a esta nueva doble fecha de eliminatorias en el quinto puesto con ocho puntos, fruto de tres victorias, dos empates y una derrota. Todo bajo el mando del español Félix Sánchez, cesado de su cargo luego de la Copa América Estados Unidos 2024.

Argentina lidera la tabla de posiciones con 15 puntos. Uruguay está en la segunda posición con 13. Colombia se apoderó de la tercera casilla con 12 y la sorprendente Venezuela es cuarta con nueve.

Brasil no pasa su mejor momento y es sexta con siete puntos. Tiene tres derrotas, un empate y dos victorias. Anotó ocho goles y recibió siete para un gol diferencia positivo de +1.

Sebastián Beccacece en 2010 como asistente técnico de Jorge Sampaoli en Emelec.

Sebastián Beccacece y Liga de Quito

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) dio a conocer este viernes 16 de agosto la visita de Beccacece al Centro de Alto Rendimiento de Liga de Quito, en el extremo norte de la capital ecuatoriana.

El primer vínculo que tuvo Beccacece con elencos ecuatorianos fue con Barcelona SC e Independiente del Valle.

Guillermo Marino (Asistente Técnico) y Martín Bressan (Preparador Físico) estuvieron presentes en tres cotejos. El uno fue el de Liga de Quito vs. Cumbayá y los otros dos, El Nacional vs. Macará y Mushuc Runa vs. Emelec.

Las visitas, sin embargo, no quedaron en los duelos futbolísticos y los compañeros del gaucho han acudido a los complejos de las escuadras.

Allí, estos presenciaron los entrenamientos y se reunieron con sus colegas de los conjuntos. A su vez, cuentan con una agenda para ampliar los encuentros.

El primer equipo que recibió a los colaboradores de ‘Becca’ fue Aucas. Marino junto Nicolás Chiesa, también asistente técnico, fueron los encargados de acudir a las instalaciones de los orientales.

En Puembo los recibió Sebastián Blázquez, DT del equipo expetrolero. Estos recorrieron las instalaciones y estuvieron junto a él en las prácticas.

Universidad Católica fue otro de los clubes que recibió a los miembros de la Selección de Ecuador. Allí se reunieron con Jorge Célico, actual DT el ‘Trencito Azul’ y quien tuvo un interinato en la Tri.

El jueves 15 de agosto del 2024 también se produjo la visita a El Nacional. En aquella también estuvo Marino junto a Chiesa y tuvieron su encuentro con el entrenador Marcelo Zuleta.

Sebastián Beccacece con la indumentaria de la Selección de Ecuador. Foto: instagram La Tri.

