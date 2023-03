Ricardo Gareca, cerca de Vélez Sarsfield. ¿Qué pasa con Ecuador?

Ricardo Gareca en Quito, en el 2012. Entonces era DT del Vélez argentino. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Ricardo Gareca se acerca a ser el nuevo DT de Vélez Sarsfield. Así se lo confirma desde Argentina. El 'Tigre' Gareca es también uno de los entrenadores que busca la Federación Ecuatoriana de Fútbol para asumir a la Tri.

Este miércoles 1 de marzo de 2023 hubo una segunda reunión entre Christian Bassedas, director deportivo de Vélez Sarsfield y Ricardo Gareca en Buenos Aires. El entrenador de 65 años dio el sí para que las negociaciones sigan y lleguen a buen puerto.



El contrato de Ricardo Gareca con Vélez Sarsfield sería hasta diciembre de 2023 y llegará para sustituir en el cargo al uruguayo Alexander Medina, quien en cinco fechas de la Liga argentina ganó un partido, empató dos y perdió dos.



El periodista César Luis Merlo adelantó que "las partes ya negocian" el contrato que unirá nuevamente a Ricardo Gareca con Vélez Sarsfield, quien entre 2009 y 2013 alcanzó cuatro títulos nacionales con este cuadro.



"Se espera que el "Flaco" responda en las próximas horas. En Liniers son optimistas que dé el sí y firme hasta diciembre de 2023", agregó en una nueva publicación en la red social Twitter.



"A esta altura, la Comisión Directiva del Fortín ya negocia la parte contractual con el entorno del Tigre", mencionaba el 28 de febrero Diario Olé, luego de la primera reunión que mantuvieron Ricardo Gareca y Christian Bassedas.

Ricardo Gareca y la selección de Ecuador

Con esto la posibilidad que Ricardo Gareca dirija a la selección de Ecuador se esfuma definitivamente y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), tendrá que buscar otras alternativas para que tomen el puesto que dejó vacante el también argentino Gustavo Alfaro.



Nombres como los de Sebastián Beccacece y Guillermo Almada son parte de los candidatos, aunque también llegó a sonar el de Rubén Darío Insúa, entrenador con un exitoso pasado en clubes de Ecuador, pero que ya fue descartado.

¿Cuándo juega Ecuador?

El 29 de noviembre de 2022 la selección de Ecuador perdió 2-1 ante Senegal y se marchó eliminada en la fase grupos del Mundial de Qatar de forma sorpresiva y hasta inesperada.



Luego de tres meses lo único certero con la selección de Ecuador es que en la fecha FIFA de marzo, programada para finales del mes, jugará dos partidos amistosos contra la de Australia, uno en Melbourne y otro en Sídney.



Esos dos partidos marcarán el retorno de la selección de Ecuador a la competencia formal y serán parte de la preparación para las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que será organizado conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México.



Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, adelantó en la previa a la entrega de los premios The Best FIFA que las eliminatorias arrancarán en septiembre y no en junio.

