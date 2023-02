Ricardo Gareca se apunta para ser el nuevo entrenador de Ecuador Foto: Archivo / EFE

Ricardo Gareca, quien es candidato a técnico de la Selección de Ecuador, se reunió con directivos de Vélez Sarsfield.



Este martes 28 de febrero de 2023, Christian Bassedas, director deportivo de Vélez Sarsfield, se reunió con Ricardo Gareca en Buenos Aires, para dar inicio a las negociaciones con las que se aspira a que el exentrenador de Perú asuma como DT del conjunto argentino.



El periodista César Luis Merlo mencionó en su cuenta de Twitter que tras la reunión entre Christian Bassedas y Ricardo Gareca existe "optimismo" en Vélez Sarsfield para el regreso del profesional.



"Los dirigentes comenzarán a hablar del aspecto económico con el abogado del DT", agregó Merlo, al tiempo de aclarar que Ricardo Gareca "no dio una respuesta, pero aceptó negociar".



El portal Olé de Argentina va más allá y menciona que para el regreso de Ricardo Gareca a Vélez Sarsfield solo le faltan "detalles contractuales". El medio argentino sostiene esa versión, por información entregada por fuentes del club.



"A esta altura, la Comisión Directiva del Fortín ya negocia la parte contractual con el entorno del 'Tigre", indican.



Uno de los pedidos de Ricardo Gareca es mantener "al cuerpo técnico completo, ya que después de su paso por la selección de Perú se agrandó y ahora son más que los de la época gloriosa en Vélez".



"Independientemente de lo que suceda con el club de sus amores, todo indica que lo de La Tri quedará de lado", aseguran desde Olé.

¿Qué pasa con Ecuador?

Ricardo Gareca reconoció en más de una ocasión que tenía conversaciones adelantadas para hacerse cargo de la Selección de Ecuador; sin embargo, con el pasar de los días esa posibilidad se fue enfriando y todo apunta a que quedará como una intención.



Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), reiteró en distintas comparecencias con la prensa que para la fecha FIFA planificada para finales de marzo esperaba tener contratado al nuevo entrenador de la Selección absoluta.



El mismo dirigente se encargó de confirmar que la Selección de Ecuador se enfrentará a la de Australia en dos partidos amistosos que se jugaran en territorio australiano, entre el 20 y 28 de marzo.



En caso de no llegar Ricardo Gareca se barajan los nombres de Sebastián Beccacece y del uruguayo Guillermo Almada.

