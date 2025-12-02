¿Por qué el calendario del Mundial 2026 se conocerá un día después del sorteo?

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La FIFA anunció que el calendario completo de partidos del Mundial 2026 —incluyendo fechas, horarios y estadios de los 104 encuentros— será revelado el sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo oficial de la fase de grupos.
La presentación se realizará mediante una transmisión global en directo desde Washington, a partir de las 12:00 (hora Ecuador), encabezada por el presidente del organismo, Gianni Infantino.
El presidente de la FIFA estará acompañado por exfiguras del fútbol y representantes de las 42 selecciones ya clasificadas, además de aquellas que aún compiten por un cupo.
La decisión responde a un proceso técnico y logístico que, según la FIFA, es indispensable para garantizar la mejor organización del torneo que compartirán Estados Unidos, México y Canadá.
Una vez definidos los 12 grupos de cuatro selecciones, la FIFA activa un sistema de asignación que analiza múltiples variables antes de definir el calendario final:
El organismo explicó en su comunicado:
“El proceso de asignación de partidos tras el sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, permitiendo, siempre que sea posible, que los aficionados de todo el mundo vean a sus equipos jugar en vivo en diferentes zonas horarias”.
It's Final Draw week 🙌— FIFA (@FIFAcom) December 1, 2025
Everything you need to know ahead of the Final Draw for the FIFA World Cup 2026, taking place on Friday, 5 December:
Aunque la FIFA presentará un calendario preliminar el 6 de diciembre, este no estará completamente cerrado. La versión definitiva será publicada en marzo de 2026, una vez se disputen el repechaje intercontinental y europeo.
De estos duelos saldrán las últimas seis selecciones clasificadas al Mundial.
Según la FIFA, los países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) estarán en el bombo 1, junto con las selecciones mejor ubicadas del Ranking FIFA del 19 de noviembre de 2025.
Las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de 12 equipos cada uno, según su posición en la clasificación mundial.
Los equipos que aún busquen su cupo mediante el repechaje intercontinental o las eliminatorias europeas serán incluidos en el bombo 4, junto con selecciones de menor ranking.
Por normativa, ningún grupo podrá tener dos selecciones de la misma confederación, excepto la Uefa, que cuenta con 16 participantes. Por ello, cada grupo tendrá al menos una y máximo dos selecciones europeas.
Además, para garantizar equilibrio deportivo, la FIFA ubicará a España y Argentina (las dos primeras del ranking) en cuadros opuestos, al igual que a Francia e Inglaterra (tercera y cuarta), de modo que solo puedan enfrentarse en una hipotética final.