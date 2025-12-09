Polo Carrera, figura histórica del fútbol ecuatoriano, generó una ola de solidaridad en redes sociales luego de que su nieta solicitara apoyo emocional durante su proceso de recuperación tras una cirugía de rodilla.

El mensaje provocó que hinchas y exjugadores respondieran con emotivas palabras de ánimo para el exseleccionado nacional de 80 años.

Apoyo masivo a Polo Carrera tras complicación médica

La publicación de María Paz Cerón Carrera, nieta de Polo Carrera, activó una amplia reacción en redes sociales. Su pedido buscaba levantar el ánimo del exjugador quiteño, luego de que una operación de rodilla presentara complicaciones que lo mantienen hospitalizado.

La orgullosa nieta recordó la trayectoria del exfutbolista, quien defendió camisetas históricas como las de Liga de Quito, El Nacional, Deportivo Quito, Barcelona SC, Universidad Católica, América de Quito, Peñarol, River Plate de Uruguay y Fluminense de Brasil, entre otras.

Además, Polo Carrera fue el director técnico campeón con Liga de Quito en 1990, uno de los títulos más recordados por la hinchada universitaria.

“Mi abuelo fue futbolista y director técnico toda su vida”, escribió en Instagram, mensaje que hasta el mediodía del 9 de diciembre de 2025 sumaba 400 comentarios de apoyo.

En el texto explicó que Carrera sufre fuertes dolores al caminar y que su recuperación se ha vuelto más compleja de lo esperado. Ella pide que le envíen saludos y mensajes de afecto.

La nieta compartió recuerdos de su infancia junto al ídolo quiteño. “La gente nos paraba en la calle y le pedían autógrafos y fotos”, escribió. “Mi viejo Polo Carrera y yo les agradecemos de corazón”, añadió.

Mensajes de figuras del fútbol ecuatoriano

Entre las primeras reacciones se destacó la de Álex Aguinaga, histórico capitán de la Selección de Ecuador. En su mensaje, recordó con afecto al exjugador y su influencia en generaciones de futbolistas. “Tu abuelo fue un crack en la cancha y es un crack como persona”, expresó el ‘Güero’, además de enviar un saludo a la familia y desear fortaleza en este proceso.

El llamado continuó generando adhesiones de hinchas y excompañeros, quienes recordaron la trayectoria de Polo Carrera, considerado uno de los mejores futbolistas ecuatorianos de la historia.

Polo Carrera

Con 80 años, el habilidoso exextremo izquierdo mantiene un legado que abarca legendarios cotejos frente a figuras como Pelé y pasos por clubes de Ecuador, Uruguay y Brasil, además de la Selección de Ecuador.

Como jugador fue campeón con Liga de Quito, El Nacional y Peñarol.

Como director técnico, su título más recordado es el de LDU en 1990, una corona que llegó 15 años después para los universitarios en el fútbol ecuatoriano.

Polo Carrera durante su etapa como futbolista con la Selección de Ecuador. Foto: EL COMERCIO