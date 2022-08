Plata dice estar tranquilo tras sentencia de 2 años sin licencia de conducir

Gonzalo Plata, jugador del Real Valladolid español, ha asegurado, tras ser condenado a dos años sin carnet de conducir, por un delito contra la seguridad vial por conducir ebrio. Foto: EFE.

EFE

Gonzalo Plata, jugador del Real Valladolid español, aseguró este jueves 4 de agosto de 2022, tras ser sentenciado a dos años sin licencia de conducir por un delito contra la seguridad vial por conducir ebrio y causar un siniestro el 8 de diciembre de 2021 en Valladolid, que se siente "más tranquilo" y ha "pasado página", por lo que está "comprometido" con el equipo.

"Eso ya es algo del pasado que se ha podido solucionar y ahora el objetivo es hacer las cosas bien, en el partido ante la Lazio de este sábado, y ya pensando en la liga, con ese primer encuentro ante Villarreal", ha declarado este jueves a los periodistas.

Firma del contrato con Valladolid

El atacante blanquivioleta se ha mostrado "muy contento" de haberse podido quedar en Valladolid, ya que su deseo siempre fue ese, si bien ha reconocido que hubo "un momento" en el que se le pasó "por la cabeza" la posibilidad de irse a otro equipo, pero pesó más la "conexión" que ha logrado en la capital castellana.

"He estado tranquilo, porque todos sabían que quería quedarme aquí, pero es cierto que la firma no se concretó hasta última hora, lo que creó algunas dudas, que quedaron anuladas tras el acuerdo alcanzado con el Sporting de Lisboa (club que tenía su ficha)", ha precisado.

En cuanto al hecho de que haya sido el fichaje más caro del Real Valladolid -7 millones y alguna contrapartida más- Plata considera que "eso no supone una carga" para él, sino que "es algo bueno", porque "implica una gran confianza por parte del club, y ahora hay que devolverla en el campo", ha explicado.

Tal y como ha señalado, era importante estar en un sitio en el que pudiera sentirse "tranquilo" y "centrado en el fútbol", y en Valladolid ha hallado ese lugar "tanto por la ciudad, como por los compañeros, los trabajadores del club, el cuerpo técnico y la afición".

Es consciente de que el equipo va a afrontar "una temporada muy complicada" en Primera, pero existe una gran confianza en la plantilla y en el cuerpo técnico.

Además tiene claro que es año de Mundial y, por tanto, aún le "motiva más", pero sabe que todo dependerá de cómo se sienta en los primeros partidos de liga, en los que tratará de "hacer lo mejor posible", de cara a su participación en esa importante cita.

Lesión con la Selección de Ecuador

A pesar de que Primera es totalmente diferente a Segunda, su aspiración es "aportar en lo que se pueda: driblar, dar asistencias o marcar goles" y se siente "preparado" porque cree que su cabeza "está bien y tranquila", a lo que se añade que apenas tiene ya molestias en su tobillo.

Ha comentado que la lesión que se produjo con la selección de Ecuador está ya "superada", si bien ha dado "más guerra" de lo habitual, porque tardó en tratarse al iniciar sus vacaciones y eso ha retrasado la completa recuperación.

"He estado siguiendo los tratamientos indicados por el cuerpo médico nada más llegar a Valladolid, y me he sentido bien en los últimos días de entrenamiento, por lo que estoy preparado para jugar y dar el máximo, si así lo decide el 'profesor'", ha matizado.

Precisamente, en lo que se refiere a la filosofía del técnico, José Rojo "Pacheta", de mantener la "valentía en el juego", Plata ha apuntado que eso se "va a notar" en su juego, porque le "gusta atacar más", pero cumplirá con las órdenes que le dé el míster para cada partido, decida lo que decida este.