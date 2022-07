Piqué fue abucheado y público le gritó 'Shakira' durante partido en Las Vegas

El público que asistió al estadio de Las Vegas le gritó Shakira a Piqué. Foto: FC Barcelona

El Tiempo de Colombia

Con un espectacular gol de su nuevo extremo brasileño Raphinha, el Barcelona se impuso este sábado 1-0 al Real Madrid en un vibrante amistoso en Las Vegas (Estados Unidos) en el que debutaron varios fichajes como el polaco Robert Lewandowski, pero el que sufrió fue el defensa Gerard Piqué.

Aprovechando un flagrante error de Eder Militao, Raphinha anotó el gol del triunfo en el minuto 27 con un zurdazo desde fuera del área directo a la escuadra de Courtois.

Lewandowski, el fichaje estrella del Barcelona, partió de inicio y buscó incansablemente el gol durante los 45 minutos que estuvo sobre el césped.

El público no perdona los cachos de Piqué a Shakira



Gerard Piqué tocaba el balón y era abucheado por todo el público que asistió a estadio en Las Vegas para ver el partido entre Barcelona FC y Real Madrid



"Shakira, Shakira, Shakira", gritaban en apoyo a la cantante colombiana pic.twitter.com/AsMv19skVE — Gabriel Ramos (@periodistagabo) July 24, 2022

Con otros refuerzos como el propio Raphinha, Christensen y Kessié, además del regreso de Ansu Fati tras la lesión, el Barcelona dio una pincelada del equipo competitivo que quiere volver a ser la próxima temporada.

Piqué fue centro de la atención en el estadio. Fue chiflado por el público siempre que agarró el balón.

Sin duda que la separación con la cantante colombiana Shakira no pasó desapercibida, pues la gente que asistió al juego no lo dejó en paz.

SHAKIRA! SHAKIRA! SHAKIRA!



El poder de la latina más importante dela historia ❤️‍🔥 Piqué no sabe que se metió con la artista más respetada y amada 🥹pic.twitter.com/aAZ83Wy7Kw — T'estimo Shakira 💛✨ (@testimo_shakira) July 24, 2022

Lo chiflaron y cada que ve cogía la pelota le coreaban el nombre de la barranquillera.

Al final del partido en rueda de prensa le consultaron por este tema a su compañero Jordy Alba.

"No sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada", dijo Alba.