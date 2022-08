Bayer 04 Leverkusen busca la recuperación de Piero Hincapié

Piero Hincapié (izq.), del Leverkusen de la Bundesliga. Foto: archivo / EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié se encuentra lesionado en el Bayer 04 Leverkusen y es duda para el partido contra el Ausburgo.

El zaguero de 20 años es uno de los baluartes del conjunto farmacéutico y la Selección de Ecuador. Tras una temporada con los germanos se consolidó como una de las figuras del club y un pilar en su posición, inclusive llegó a jugar como lateral izquierdo.



Tras tener sondeos y despertar el interés de otros clubes europeos, el cuadro alemán decidió mantener al futbolista, quien permanecerá allí, por lo menos, hasta que finalice el Mundial de Catar. En el primer partido de la Bundesliga estuvo presente ante el Borussia Dortmund y su club fue superado.



El trago amargo ante el conjunto aurinegro no fue tan solo la derrota, pues también terminó con una herida. El jugador se encuentra en fase de recuperación y la escuadra aún desconoce si podrá tenerlo en su siguiente enfrentamiento.



Gerardo Saone, entrenador del Bayer Leverkusen, se refirió al estado de Hincapié durante una rueda de prensa. "Piero está lesionado, se lastimó un hueso. No ha entrenado y es posible que regrese durante la semana. De momento, aún es duda", sostuvo.



En el próximo duelo también estará presente Carlos Gruezo, volante de la Tri. El mediocampista juega para el Ausburgo,que tampoco tuvo un buen arranque y fue goleado en la inauguración del campeonato alemán.



Flojo arranque

El deslucido comienzo de parte del equipo de Piero Hincapié no solo se dio en la Bundesliga. En la inauguración de su campaña fueron derrotados por un cuadro de tercera división y eliminados de la Copa de Alemania. El ecuatoriano no estuvo presente en tal compromiso.



En el inicio del torneo local ante el Dortmund, la derrota fue mínima y el gol lo puso Marco Reus. Los problemas se acentuaron para los farmacéuticos a los 90 + 2 cuando su portero Lukas Hradecky fue expulsado.



Dentro de la tabla del certamen se ubican en la posición número 13. A pesar de la derrota, el que no haya sido tan abultada les favorece por el gol diferencia.



Piero Hincapié y el Golden Boy

El defensa tricolor Piero Hincapié continúa en espera por saber si clasifica a la siguiente ronda del premio Golden Boy, que se otorga al jugador más destacado de menos de 20 años. Los nominados se eliminan de forma paulatina y a futuro los organizadores anunciarán la lista de los mejores 60.



En la votación del público, el ecuatoriano es líder por encima de los favoritos y superó el primer filtro, donde 20 de 100 futbolistas fueron descalificados. En octubre se expondrá el listado final y al ganador de la presea.