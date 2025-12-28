Pervis Estupiñán sigue en la banca mientras el AC Milan gana y toma el liderato de la Serie A

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Pervis Estupiñán volvió a quedar relegado al banquillo este domingo 28 de diciembre, en la goleada 3-0 del AC Milan sobre Hellas Verona por la jornada 17 de la Serie A.

El ecuatoriano no ingresó ni un solo minuto, confirmando que atraviesa su momento más difícil desde que llegó al fútbol italiano.

Hasta su lesión de tobillo a finales de octubre, Estupiñán era titular indiscutible en la banda izquierda del equipo de Massimiliano Allegri, aunque también recibió críticas por su irregular rendimiento.

Tras recuperarse, el panorama cambió por completo. Empezó como suplente y el juvenil Davide Bartesaghi (19 años) aprovechó la oportunidad, ganándose la titularidad con buenas actuaciones e incluso goles.

Hoy, el ecuatoriano está claramente por detrás en la consideración del entrenador.

AC Milan es el líder provisorio y en racha

Con esta victoria, el AC Milan trepó a la cima de la Serie A con 35 puntos, a la espera de que el Inter dispute su partido pendiente.

Tras perder en la primera fecha del campeonato, los rossoneri encadenan 15 partidos sin derrotas: 10 triunfos y 5 empates en todas las competiciones.

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Milan fue superior de inicio a fin

El Milan resolvió el duelo con contundencia, desarmando al Hellas Verona en un lapso de apenas siete minutos.

El primero llegó justo antes del descanso. Christian Pulisic aprovechó un balón peinado en un tiro de esquina y firmó el 1-0, su octavo gol en Serie A y décimo de la temporada.

Al inicio del complemento, Christopher Nkunku amplió desde el punto penal tras una falta dentro del área. Cinco minutos más tarde, el francés volvió a aparecer: un disparo de Luka Modric quedó suelto en el área y Nkunku empujó la pelota para sentenciar el 3-0 y su primer doblete en Italia.

El triunfo deja al Milan como líder momentáneo del campeonato y con un ataque en gran forma, mientras que Estupiñán continúa sin recuperar su puesto en la banda izquierda.

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