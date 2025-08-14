Este jueves 14 de agosto de 2025, Pervis Estupiñán vivió una jornada especial con los hinchas del Milan, especialmente con los migrantes ecuatorianos que viven en la ciudad italiana y que lo tienen como un referente.

Pervis Estupiñán junto al suizo Ardon Jashari y el italiano Pietro Terracciano fueron los protagonistas de un evento en la tienda oficial del club ubicada en Via Dante, una de las más emblemáticas de la ciudad y punto de encuentro para los fanáticos rossoneri.

Pervis Estupiñán desató la locura en Milan

Pervis Estupiñán apareció en una de las ventanas del segundo piso del local, levantando la camiseta amarilla del Milan con el número 2, la que llevará durante esta temporada.

Ante los gritos de aliento, el lateral izquierdo no dudó en lanzarla hacia la multitud, provocando una ovación entre los presentes que esperaban tener un recuerdo del flamante refuerzo del Milan.

“Un saludo para toda la gente que está en Ecuador y para toda la gente de Ecuador que está en Milán, forza Milan“, expresó el esmeraldeño con una sonrisa, mientras firmaba autógrafos en medio de la algarabía de los entusiastas hinchas.

Estupiñán tiene una sólida carrera en Europa

Nacido en Esmeraldas el 21 de enero de 1998, debutó profesionalmente en Liga de Quito en 2015. Su talento y proyección lo llevaron pronto a Europa, donde comenzó un recorrido por clubes de España. Granada, Almería, Mallorca y Osasuna fueron sus primeras paradas antes de consolidarse en el Villarreal.

Con el “Submarino Amarillo” alcanzó el título de la UEFA Europa League 2021. Este logro le abrió las puertas a la Premier League, donde firmó con el Brighton & Hove Albion para la temporada 2021-22.

En el equipo inglés compartió vestuario con dos compatriotas, Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, formando parte de una de las generaciones ecuatorianas con mayor presencia en el fútbol europeo. Su regularidad, velocidad y capacidad ofensiva lo convirtieron en una pieza clave para el Brighton.

En 2025, dio un paso más en su carrera al fichar por el Milan, uno de los clubes más laureados de Italia. El lateral firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2030, convirtiéndose en uno de los proyectos a largo plazo del equipo dirigido por Massimiliano Allegri.

Su camino con la Selección de Ecuador

La historia de Estupiñán con la Tricolor también está llena de capítulos importantes. Con las divisiones menores, jugó el Mundial sub-17 de Chile 2015, llegando hasta los cuartos de final y anotando dos goles.

Dos años después, integró la plantilla que disputó el Mundial sub-20 de Corea del Sur 2017, donde fue titular, aunque Ecuador quedó eliminado en la fase de grupos.

Con la Selección absoluta, debutó en 2019 y rápidamente se consolidó como el dueño de la banda izquierda. Fue titular en el Mundial de Catar 2022 y es considerado uno de los nombres fijos para el proceso rumbo al Mundial 2026.

