Ecuador se despertó este jueves 24 de julio de 2025 con la confirmación de la contratación de Pervis Estupiñán por parte del AC Milan, el poderoso equipo italiano campeón de la Champions League en siete ocasiones y de la Serie A en 19.

Pervis Estupiñán se convirtió en el primer futbolista ecuatoriano en jugar en el AC Milan. Seguirá los pasos de John Yeboah (Venezia), Felipe Caicedo (Inter, Genoa y Lazio), Bryan Cabezas (Atalanta) e Iván Kaviedes (Perugia), los otros ecuatorianos en la Serie A.

El AC Milan confirmó que el contrato de Pervis Estupiñán, nacido hace 27 años en Esmeraldas, se extenderá hasta el domingo 30 de junio de 2030; es decir, por las siguientes cinco temporadas jugará en la competitiva liga italiana.

Transfermarkt detalla que el portero Lorenzo Torriani y el defensor Davide Bartesaghi, junto a Estupiñán, son los únicos jugadores que cuentan con contrato hasta el cierre de la temporada 2030. El resto del plantel tiene vínculos que finalizan entre 2026 y 2029.

La cifra del traspaso ascendió a 20,5 millones de dólares más 2,3 millones en variables adicionales, montos confirmados tanto por fuentes italianas como británicas.

El acuerdo fue impulsado por el célebre agente portugués Jorge Mendes, que tuvo en su cartera de clientes a Cristiano Ronaldo, quien destrabó las negociaciones tras una primera propuesta de 17 millones más variables, que no convenció al Brighton.

El club inglés aspiraba a una cifra cercana a los 20 millones antes de dar luz verde a la transferencia.

Otro dato del contrato del lateral izquierdo con los italianos es que utilizará el número 2, heredado de Davide Calabria, jugador cedido al Bolonia, cerrando una etapa de 11 temporadas en las que ganó una Serie A, dos Supercopas y una Copa de Italia.

Cafú, Mauro Tassotti, Christian Panucci y Franco Baresi son otros de los nombres ilustres que utilizaron la camiseta dos del Milan, un número cargado de historia en un club que está en proceso de reconstrucción para regresar a sus momentos dorados en Italia y Europa.

Estupiñán comenzó su carrera futbolística en las categorías inferiores de la LDU Quito. Debutó con el primer equipo en 2015 y disputó 45 partidos con el club.

Después, jugó en España en el Granada, Almería, Mallorca y Osasuna antes de fichar por el Villarreal, con el que disputó 74 partidos y ganó la Europa League. En el verano de 2022 fichó por el Brighton y marcó cinco goles en 104 partidos.

Debutó con la selección absoluta de Ecuador en 2019; hasta la fecha, ha disputado 48 partidos y ha marcado cuatro goles.

Dream come true 🇪🇨



Estupiñan’s first interview in Rossonero 🔴⚫ #WelcomeEstupiñan