El Brighton & Hove Albion se despidió de Pervis Estupiñán, transferido al AC Milan, con tres publicaciones publicadas en sus redes sociales, con lo que puso fin a su ciclo de tres temporadas en la competitiva Premier League.

En el mercado de verano de 2022, Pervis Estupiñán fue contratado por el Brighton desde el Villarreal. Se unió a un equipo donde también se encontraban los ecuatorianos Moisés Caicedo, hoy en el Chelsea, y Jeremy Sarmiento, aún en el club.

Brighton dijo adiós a Pervis Estupiñán

“¡Gracias por algunos recuerdos increíbles y momentos mágicos, Pervis!“, fue el primer mensaje que el Brighton le dedicó a Estupiñán en sus redes sociales. El texto se complementaba con un video recopilatorio de sus cinco goles y de las mejores jugadas.

Thank you for some amazing memories and magical moments, @PervisEstupinan! 💙🤍 pic.twitter.com/bat2b5c5mE — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 24, 2025

“Buena suerte a Pervis Estupiñán, que ha completado su traspaso permanente al AC Milan“, fue el segundo posteo, junto a una foto del lateral izquierdo, con el que se confirmaba su traspaso al gigante club del norte de Italia.

Good luck to Pervis Estupinan who has completed a permanent move to AC Milan. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 24, 2025

Finalmente, “¡Qué viaje! Gracias por todo Pervis Estupiñán“, fue el mensaje final junto a una recopilación de 13 fotografías que resumen el pasó del esmeraldeño de 27 años por el fútbol inglés, antes de dar el salto a la exigente Serie A.

What a journey. Thank you for everything, @PervisEstupinan! 💛💙❤️ pic.twitter.com/nZNFRPOXBA — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 24, 2025

Estupiñán llegó al Brighton en agosto de 2022 y desde entonces acumuló un total de 104 partidos oficiales, distribuidos entre la Premier League, la FA Cup, la EFL Cup y la UEFA Europa League.

Durante ese período, el defensor aportó cinco goles y 14 asistencias, números destacados para un jugador de su posición. Además, sumó 7 701 minutos en cancha y recibió 18 tarjetas amarillas.

Uno de los hitos más significativos de su paso por las ‘Gaviotas’ fue haber formado parte del plantel que consiguió la primera clasificación del Brighton a una competencia UEFA. Ese logro histórico no solo elevó el estatus del club en el fútbol inglés y europeo, sino que también lo consolidó como un jugador de élite en el exigente contexto de la Premier League.

Más allá de los números, el ecuatoriano se distinguió por su consistencia, velocidad por la banda izquierda y su capacidad para sumarse al ataque sin descuidar sus responsabilidades defensivas.

Su presencia fue habitual en los esquemas tácticos del Brighton, siendo titular en buena parte de los encuentros y adaptándose a distintos entrenadores y estilos de juego durante su estancia en Inglaterra.

Con 27 años, el exjugador de Liga de Quito, quien también ha defendido los colores de clubes como Villarreal, Osasuna y Mallorca, cerró su ciclo en el Brighton con un balance más que positivo para dar el salto al AC Milan.

