El periodista boliviano José Azeñas Salazar llegó a Ecuador hace unos días para cubrir el partido entre su selección y la de Ecuador por las eliminatorias sudamericanas en Guayaquil.

‘Pepe’ Azeñas, como se le conoce en sus redes, estaba realizando sus coberturas por la ciudad portuaria cuando, este miércoles 13 de noviembre, vivió un episodio inesperado que demostró la inseguridad que afecta a la ciudad y al país en general.

Más noticias:

Robo a un periodista boliviano

Mientras se encontraba en las afueras del Estadio Monumental, una zona de alto riesgo donde ya se han reportado varios robos a periodistas, dos personas asaltaron al periodista extranjero.

La historia de su robo la compartió con el periodista ecuatoriano Andrés Ponce, quien relató el incidente en un video para redes sociales.

José Azeñas, periodista de Bolivia. Foto: Instagram @pepe_azenas.

“Me robaron el teléfono cerca del Estadio Monumental; no sabía que era una zona peligrosa”, comentó Azeñas.

Afortunadamente, Azeñas explicó que el incidente solo afectó sus pertenencias materiales y no resultó herido.

“Me tomaron por sorpresa; alguien llegó en moto, pero no me quitaron ni el dinero ni las tarjetas, solo me amenazaron con una navaja”, agregó.

Por su parte, Andrés Ponce lamentó el suceso y ofreció disculpas a su colega boliviano, reconociendo la grave situación de inseguridad que Ecuador enfrenta desde hace algunos años.

José Azeñas, periodista boliviano, llegó a Guayaquil y fue asaltado realizando una cobertura en las afueras del estadio Monumental 🫤 pic.twitter.com/Ai1YFKgNiR — Andrés Ponce (@AndresPonce28) November 13, 2024

Ecuador vs. Bolivia

La Selección de Ecuador recibirá este jueves 14 de noviembre a Bolivia por la undécima jornada de las eliminatorias sudamericanas.

A diferencia de los partidos previos, donde Ecuador jugó como local en Quito, este encuentro se llevará a cabo en Guayaquil, en el Estadio Monumental de Barcelona Sporting Club, a las 19:00.

El cambio de ciudad busca evitar brindar ventajas a la Selección de Bolivia y preparar físicamente al equipo para el próximo compromiso ante Colombia, en Barranquilla, donde las condiciones climáticas son similares a las de Guayaquil.