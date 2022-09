Estos son los partidos de la Champions League en esta semana

El delantero polaco Robert Lewandowski (der.), del FC Barcelona que participa en la Champions League. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

La fecha dos de la Champions League se disputará entre el martes 13 y el miércoles 14 de septiembre del 2022. Hay partidos muy esperados como el Bayern Múnich vs. FC Barcelona, Bayer Leverkusen y Atlético Madrid, entre otros.

La jornada arrancará en el Doosan Arena de Pilsen, República Checa. El Viktoria Plzen recibe al poderoso Inter de Italia desde las 11:45 (hora de Ecuador). El compromiso corresponde al Grupo C y ambos cuadros necesitan los tres puntos tas arrancar perdiendo en la fecha anterior.



En este mismo grupo, pero desde las 14:00, el Bayern Múnich recibe al FC Barcelona en el Allianz Arena, en lo que supone el regreso de Robert Lewandowski al escenario que lo acogió y lo vio brillar por ocho años.



Para Ecuador el partido que más concita la atención en la Champions League es el que jugarán, también en Alemania, el Bayer Leverkusen y el Atlético Madrid. El juego arranca a las 14:00 y tendrá a Piero Hincapié, seleccionado ecuatoriano, como uno de sus protagonistas.



El 14 de septiembre el turno es para el PSG y todas sus estrellas viajan hasta el Estadio Sammy Ofer de Haifa, Israel, para enfrentar al Maccabi. El choque está programado para las 14:00 y corresponde el Grupo H.



Champions League - Fecha 2

13 de septiembre

11:45 Viktoria Plzen vs. Inter

11:45 Sporting Lisboa vs. Tottenham



14:00 Liverpool vs. Ajax

14:00 Bayern Múnich vs. FC Barcelona

14:00 Porto vs. Brujas

14:00 Marsella vs. Frankfurt

14:00 Leverkusen vs. Atlético Madrid

14 de septiembre en Champions League

11:45 Shakhtar vs. Celtic

11:45 Milan vs. Dinamo Zagreb



14:00 Rangers vs. Napoli

14:00 Chelsea vs. Salzburgo

14:00 Real Madrid vs. Leipzig

14:00 Copenhague vs. Sevilla

14:00 Juventus vs. Benfica

14:00 Maccabi Haifa vs. PSG

14:00 Manchester City vs. Dortmund

¿Dónde ver los partidos de la Champions League ?

ESPN

Star+