Óscar Zambrano, lesionado a puertas de la Premier League

El ecuatoriano Óscar Zambrano retornó al Hull City después de un periodo en el fútbol esloveno tras superar una sanción de dopaje. El club británico anunció su vuelta para jugar la Premier League, sin embargo, este sufrió una lesión a puertas de que inicie el torneo.

La lesión de Óscar Zambrano en Hull City

Tras su arribo al Hull City, Óscar Zambrano sumó sus primeros minutos a nivel amistoso. Este tuvo acción en la pretemporada del equipo en Turquía frente a clubes Konyaspor, Rizespor y Kasimpasa, donde el club británico venció a los dos primeros y empató con el último.

Tras tales partidos, Zambrano continuó con sus entrenamientos con los ‘Tigers’. Sin embargo, sufrió una lesión. El periodista inglés Baz Cooper del Hull Daily Mail expuso la situación del tricolor.

Este señaló que el volante cuenta con una leve distinsión en el isquiotibial. Agregó que no estará disponible en las siguientes semanas, aunque no explicó el tiempo exatco.

¿Qué le espera al Hull City?

Antes de iniciar la temporada en la Premier League, al Hull City aún le quedan dos compromisos amistosos. El 8 de agosto se enfrentará al Eintracht Frankfurt y el 15 de agosto al Niza.

Su debut en la liga inglesa está planeado para el 22 de agosto del 2026 a las 06:30. El primer equipo al que se enfrentará será el Manchester United.

Zambrano formará parte del regreso del Hull City después de nueve años de ausencia. En 2017 fue la última vez que el los ‘Tigers’ disputaron el máximo torneo de Inglaterra.

El regreso de óscar Zambrano

Óscar Zambrano fue el segundo ficha del Hull City para la nueva temporada. Este firmó un contrato hasta el 2030.

El volante tricolor ya había formado parte del equipo durante la temporada 2024-2025, cuando disputó ocho partidos en el Championship, marcó un gol y dio una asistencia. Su etapa se interrumpió por una sanción derivada de un control antidopaje, posteriormente reducida a un año por el TAS.

Tras cumplir la suspensión, Zambrano volvió a las canchas con el Maribor de Eslovenia, donde anotó dos goles en siete encuentros. Será el tercer ecuatoriano en Inglaterra en la nueva temporada junto a Moisés Caicedo y Piero Hincapié.