Óscar Zambrano fue una de las figuras del Hull City en la victoria 4-1 ante el Cardiff por la séptima jornada del Championship. El ecuatoriano anotó su primer gol con su nuevo club y, además, repartió una asistencia.

Desde su llegada a Inglaterra, Zambrano no ha necesitado tiempo de adaptación, lo que demuestra su gran talento. El exjugador de Liga de Quito ya es titular y pieza clave en el mediocampo del Hull City, habiendo jugado cuatro de los cinco partidos posibles, todos desde el once inicial.

El 28 de septiembre de 2024 será un día especial para el ecuatoriano, ya que gritó su primer gol como futbolista en Europa. Como si eso no fuera suficiente, también dio una asistencia en ese mismo partido.

Su primera participación directa en el marcador fue a los 21 minutos del encuentro, cuando asistió para abrir el marcador. Aunque su pase a Bachir Belloumi fue más producto de la casualidad que de una jugada intencionada, la complicidad del portero rival permitió que el balón terminara en el fondo de la red.

Belloumi intentó un centro, pero ante la falta de intervención de compañeros y el error del arquero, el balón ingresó en el arco.

