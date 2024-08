Hull City, equipo que juega en el Championship, segunda división de Inglaterra, presentó este viernes 16 de agosto de 2024, al mediocentro defensivo ecuatoriano Óscar Zambrano, al cual apodaron el ‘Mago de Oz’.

El club inglés utilizó sus redes sociales para anunciar la llegada del exjugador de Liga de Quito, con un video y un comunicado oficial.

Zambrano jugará a préstamo por una temporada con el Hull City, pero su contrato incluye una opción para que la transferencia sea permanente en la siguiente campañana.

El nuevo club en el que jugará Óscar Zambrano, el Hull City, está emocionado con el ecuatoriano, al cual consideran una de las mejores promesas del mundo, en su posición.

Los ‘Tigres’ destacaron en su comunicado oficial la carrera del futbolista en Liga de Quito, donde hizo las formativas y debutó profesionalmente. También destacaron su paso en la Selección de Ecuador Sub-20.

Además, el Hull City destacó que Zambrano comenzó su formación futbolística en la misma academia de Moisés Caicedo, que está en el Chelsea.

El primer partido de Óscar Zambrano como jugador del Hull City será este sábado 17 de agosto, cuando el Hull City visite al Plymouth Argyle por la segunda fecha del Championship de Inglaterra.

Óscar Zambrano joins the Tigers from LDU Quito on a season-long loan with an option to make the deal permanent next summer ✍️



Bienvenido, Óscar 🇪🇨#hcafc | @Hull_Trains