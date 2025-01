Barcelona Sporting Club reveló más detalles de los que será la Noche Amarilla 2025. Este evento está programado para el sábado 1 de febrero en el estadio Monumental, que espera estar copado en su totalidad.

El rival confirmado para la Noche Amarilla es Emelec. Esta será la cuarta vez que ambas escuadras pongan en escena el Clásico del Astillero, tal como lo hicieron en 1999, 2000 y 2003, con una victoria para cada uno y un empate.

Las entradas para la Noche Amarilla

La mañana de este jueves 16 de enero, Barcelona SC dio a conocer que, desde el viernes 17, saldrán a la venta los boletos para la Noche Amarilla. Todo el proceso será en línea y habrá preferencia para los socios.

Según datos oficiales de la página de socios de los canarios, al momento, existen 13 268 afiliados. En la compra podrán adquirir dos boletos adicionales. Según los directivos, esperan que las localidades del estadio se llenen con un 40% de sus abonados.

Para la hinchada en general la plataforma de venta se habilitará el martes 21, con lo que esperan completar el aforo que, según la página web de la Liga Pro, es de 57 267 espectadores.

Se confirmó que el rapero, cantante, compositor y productor musical colombo-estadounidense Nicky Jam, será el artista principal para la fiesta de los canarios. Su show se extenderá por 30 minutos.

En cuanto a los precios de las localidades, la general tendrá un costo de 35 dólares, la tribuna 50, palco 80, suite 100 y la Noche Amarilla Box 200.

Antonio Álvarez pidió licencia

En lo dirigencial, Barcelona Sporting Club no cuenta con Antonio Álvarez, presidente del club, al haber pedido licencia para participar en las Elecciones Generales 2025.

Álvarez es uno de los candidatos alternos al Parlamento Andino. Su licencia se extenderá hasta el domingo 9 de febrero, día que el Consejo Nacional Electoral (CNE), eligió para que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir, entre otras dignidades, al Presidente de la República.

La obligatoriedad de la licencia solicitada por el presidente de los amarillos se menciona en el artículo 152 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, publicada en el Registro Oficial el jueves 29 de julio de 2010.

“El dirigente deportivo que sea candidato a una dignidad de elección popular, solicitará licencia a sus funciones mientras dure el Período electoral, en caso de ser elegido obligatoriamente renunciará al cargo”, reza el citado artículo.

La licencia de Álvarez se debió hacer efectiva desde el domingo 5 de enero, fecha en la que inició la campaña electoral en el país, pero, como consta en sus redes sociales, hasta el martes 14 realizó publicaciones referentes a BSC.

Por ejemplo, el lunes 6 respondió a las declaraciones del delantero uruguayo Octavio Rivero que, en esos momentos, había decidido permanecer en Guayaquil en espera de definir su traspaso a la Universidad de Chile.

“El cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar quiera o no quiera”, escribió.

Al día siguiente, en la misma red social X, lanzó un nuevo posteo, pero esta vez para mencionar que el cruce de palabras con el ariete estaba “solucionado” y que será parte del plantel en el año del centenario.

Tras tres nuevos posteos relacionados con el club, el martes 14 publicó una foto del mediocampista Jhonny Quiñónez y otra con el defensa central Xavier Arreaga, dos de las últimas contrataciones.

Miguel Montalvo es el presidente encargado en este periodo.

