Barcelona Sporting Club se puso la tarea de organizar tres noches amarillas en el 2024. Dos serán en Ecuador y una tercera en los Estados Unidos, país con una amplia comunidad de migrantes ecuatorianos.

Las tres noches amarillas de Barcelona SC forman parte de los festejos por los guayaquileños por su centenario. La celebración mayor será el 1 de mayo de 2025.

La historia de la Noche Amarilla

La primera Noche Amarilla se llevó a cabo en 1994 en la presidencia de Isidro Romero Carbo. En un hotel de Guayaquil se presentó al plantel de jugadores para afrontar ese año el campeonato nacional y la Copa Libertadores.

En el 1995 la dinámica se repitió y se presentó el primer plantel en el Teatro Centro de Arte. Nombres como los de José Francisco Cevallos, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, Manuel Uquillas, Carlos Yánez, Marcelo Morales, entre otros, formaban parte de ese plantel que al final del año fue campeón.

Desde 1996 se instauró la presentación en el estadio Monumental y se puso en marcha los amistosos. Ese juego se transformó en el primer partido oficial con el que los canarios arrancaban su temporada futbolística.

Gremio, campeón de la Copa Libertadores 1995, fue el invitado y ganó el compromiso por 0-1. La gran figura amarilla fue el camerunés Cyril Makanaky, mundialista con su país en Italia 1990.

Luego pasaron por la gran fiesta el ‘Ídolo del Astillero’ Independiente Medellín, Olimpia, Emelec, América de Cali, El Nacional, Once Caldas, la Selección de Ecuador, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Millonarios, Deportivo Cali, Universidad César Vallejo, Universidad San Martín, Juan Aurich, Sport Boys, Alianza Lima, Delfín, 9 de Octubre, Guayaquil City, Mushuc Runa, Unisamba y Deportivo Quito.

En 2001 no hubo este evento, y 2024 la Noche Amarilla no se jugó en Guayaquil, pero sí se lo hizo en inéditas ciudades como New Jersey y Quito.

Con el pasar de los años la Noche Amarilla se fue institucionalizando y ganando mayor notoriedad en el país y empezó a trascendete fronteras, al punto de traer a una estrella de talla mundial desde 2016, como el brasileño Ronaldinho, excampeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002.

Luego de Ronaldinho fueron invitados el uruguayo Diego Forlán (2017), el brasileño Kaká (2018), los italianos Andrea Pirlo (2019) y Alessandro Del Piero (2020), y los argentinos Javier Mascherano (2021), Carlos Tévez (2022) y Sergio Aguero (2023).

Primer invitado para la Noche Amarilla

La primera Noche Amarilla está programada para el domingo 26 de enero de 2025, en New Jersey.

La segunda será el sábado 1 de febrero en el Monumental de Guayaquil, y la tercera el jueves 6 de febrero en el Olímpico Atahualpa en Quito.

“Un invitado monumental en New Jersey“, fue el texto con el que los canarios presentaron a Gerardo Mejía, el cantante ecuatoriano de larga trayectoria que será el encargado de animar a los hinchas que se acerquen al HinchLiffe Stadium (Paterson, New Jersey).

La directiva barcelonista sacó a la venta las entradas. La general tendrá un costo de 80 dólares, mientras que la tribuna de 95.

