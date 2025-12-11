El reencuentro entre Neymar y el hincha brasileño Matheus Souto conmovió al mundo del fútbol después de que el Santos facilitara una nueva reunión entre ambos, 13 años después de su primer encuentro.

La historia recobró fuerza cuando Souto, hoy recuperado de la leucemia, revivió junto al jugador el momento que marcó su infancia.

Neymar y Matheus Souto reviven un recuerdo inolvidable

El hincha brasileño Matheus Souto conoció a Neymar en 2012, cuando era un niño en tratamiento contra la leucemia. En aquella visita, Matheus le pidió al joven Neymar que celebrara un gol con un baile especial.

El futbolista anotó y cumplió la promesa, un gesto que quedó grabado en la memoria del aficionado, quien entonces lucía sin cabello y visiblemente afectado por la enfermedad.

13 años más tarde, el Santos organizó un emotivo reencuentro entre el jugador y el ahora adulto Matheus, completamente recuperado.

Ambos conversaron, sonrieron y recrearon el icónico baile. Matheus expresó su alegría en redes sociales al afirmar que era “la persona más feliz del mundo” y agradeció al club por hacer posible el momento.

El Santos comparte la historia del reencuentro

A través de sus canales oficiales, el Santos publicó fotos y un video del encuentro, recordando el episodio de 2012 y destacando el regreso de Matheus al CT Rei Pelé para reunirse con su ídolo.

El club rememoró cómo la petición del niño se convirtió en una celebración inolvidable y celebró que ambos volvieran a compartir el mismo baile tantos años después.

El Santos también resaltó que Neymar, considerado uno de los fichajes más importantes en la historia del fútbol y actual jugador del club, fue parte esencial de una nueva página en la historia ‘alvinegra’.

“Matthew es un gran ganador. Su encuentro con Neymar Jr en CT Rei Pelé es un ejemplo de cómo el fútbol y el amor pueden ser fuerzas inconmensurables en nuestras vidas. Su visita, 13 años después de ese inolvidable momento con el ídolo, es otro capítulo especial en la historia de Alvinegra”, publicó el Santos.