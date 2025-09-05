Neymar Jr., uno de los futbolistas más ricos del planeta, podría ver aumentada su ya enorme fortuna tras ser nombrado como único beneficiario de un millonario empresario brasileño con graves problemas de salud.

La sorprendente noticia la difundió el portal RIC Mais, con sede en Porto Alegre, que asegura que el testamento ya está firmado y autenticado el pasado 12 de junio en presencia de testigos legales.

Una herencia misteriosa y millonaria para Neymar

El empresario, cuyo nombre no ha trascendido por decisión de la familia, residía en el sur de Brasil y acumuló una fortuna cercana a los mil millones de dólares.

Nunca contrajo matrimonio ni dejó descendencia directa, lo que habría motivado su decisión de designar a Neymar como heredero universal.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el empresario admira profundamente la carrera del futbolista y, sobre todo, la estrecha relación que mantiene con su padre, algo que —según explicó— le recordaba a la conexión con su propio progenitor, ya fallecido.

Trámite judicial en curso

Aunque el testamento fue inscrito ante notario y cuenta con validez inicial, será la justicia brasileña la que determine de forma definitiva si Neymar puede acceder a la herencia.

El proceso contempla la verificación de los documentos y la revisión de eventuales reclamaciones de herederos indirectos o personas que pudieran disputar la legalidad del acto.

El tema ha generado gran repercusión en Brasil y en el extranjero. Hasta el momento, Neymar Júnior no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto.

Neymar Junior, la gran ausencia de Brasil

Neymar Junior lleva casi dos años sin jugar con la Selección de Brasil; su último partido fue en octubre de 2023.

El astro brasileño estuvo ausente durante gran parte de 2024 debido a una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. En este 2025, Carlo Ancelotti, actual seleccionador de la ‘Canarinha’, tampoco lo ha convocado para los compromisos del equipo.

El estratega italiano explicó que conoce de sobra el talento de Neymar, pero que prefiere probar a otros futbolistas, además de señalar que el delantero no se encontraba en óptimas condiciones físicas para la última fecha FIFA. Sin embargo, estas declaraciones no cayeron bien en el entorno del jugador, quien salió públicamente a desmentir que estuviera falto de forma.

A pesar de haber sido el mejor futbolista brasileño de los últimos 15 años, Neymar no ha podido conquistar un título mayor con su selección. En la Copa América 2019, que ganó Brasil, no estuvo presente por lesión.

De momento, sus conquistas más importantes con el ‘Scratch’ son la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la Copa Confederaciones 2013.

En cuanto a sus números, Neymar acumula 128 partidos internacionales, en los que ha marcado 79 goles y repartido 59 asistencias, cifras que lo consolidan como el máximo goleador histórico de Brasil.

