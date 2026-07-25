La muerte de Jayden Adams conmueve a Sudáfrica en su funeral

Cientos de personas, incluyendo figuras destacadas del fútbol y la política de Sudáfrica, despidieron este sábado 25 de julio de 2026 en un emotivo funeral al futbolista Jayden Adams.

Este centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional falleció el 11 de julio a los 25 años, tras disputar el Mundial de 2026.

El funeral de Jayden Adams

La ceremonia incluyó flores, música, la lectura de un poema y el encendido de velas. Tuvo lugar en el complejo deportivo de Coetzenburg, en Stellenbosch, ciudad suroccidental donde creció Adams y en cuyo club comenzó su carrera.

Adams murió en Ciudad del Cabo, a unos 50 kilómetros de Stellenbosch, en circunstancias que siguen bajo investigación policial.

Palabras conmovedoras en el funeral

“Aunque no sabemos qué podría haber logrado Jayden Adams, sabemos exactamente quién era: un orgulloso internacional de los Bafana Bafana, un campeón de África, un competidor en el Mundial, un hijo de Stellenbosch”, dijo el presidente del Mamelodi Sundowns, Thlopie Motsepe. “Pero por encima de todos estos logros, era un hijo, un hermano y un padre”, añadió conmovido.

El impacto en Sudáfrica

Motsepe pronunció estas palabras frente a una audiencia vestida con la camiseta amarilla del club de Adams. Quisieron dar su último adiós al futbolista no solo desde el dolor, sino también con cánticos y danzas para celebrar la vida de una persona “muy especial”. También intervino el padre de Thlopie y presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, quien señaló que Adams “ocupaba un lugar especial en los corazones” de los sudafricanos.

Reacciones políticas y deportivas

El ministro sudafricano de Deportes, Arte y Cultura, Gayton McKenzie, recordó que el presidente del país, Cyril Ramaphosa, se sintió “muy afligido” al enterarse de la muerte del jugador. En declaraciones a medios locales antes de la ceremonia, McKenzie afirmó: “Hoy es un día muy triste para Sudáfrica y especialmente para la población local”.

Apoyo a la familia y reflexiones sobre el deporte

Danny Jordaan, presidente de la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA), subrayó la necesidad de “proporcionar no solo un entrenador, sino también apoyo a los jugadores del equipo más allá del fútbol”. Destacó que han perdido a muchos jugadores menores de 25 años y enfatizó la importancia de comprender las presiones a las que están sometidos.

Mensajes internacionales

La familia de Adams recibió llamadas y mensajes de figuras como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el argentino Lionel Messi; el portugués Cristiano Ronaldo; o el noruego Erling Haaland.

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