Moisés Ramírez se disculpó por su expulsión en Copa Libertadores

Moisés Ramírez fue expulsado en el primer tiempo del partido entre Liverpool vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2023. Foto: Twitter @IDV_EC.

Andrés Ávila (D)

Moisés Ramírez, arquero de Independiente del Valle, utilizó sus redes sociales para disculparse por su expulsión en Copa Libertadores ante Liverpool en Uruguay.

El golero de 22 años subió una historia a su cuenta de Instagram donde reconoció su error.

“Quiero pedir sinceras disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y a todos los hacen parte de Independiente del Valle”, inició Moisés Ramírez.

Ramírez fue consciente que perjudicó al equipo y comentó que trabajará para evitar este tipo de acciones.

“Me hago responsable de mi error, que cabe recalcar estuvo muy mal. Soy un apasionado al fútbol y lo que pasó deshora eso y todo lo que representa formar parte de IDV. No volverá a pasar algo así. Seguiré creciendo en lo profesional para que cosas como estas no me vuelvan a pasar”, finalizó el futbolista.

¿Cómo fue expulsado Moisés Ramírez?

Su expulsión se registró el miércoles 24 de mayo de 2023 en la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores, en el partido que Independiente del Valle enfrentó a Liverpool en el estadio Centenario de Montevideo.

En el minuto 43 del partido, el mediocampista Marcelo Meli, jugador del Liverpool, le cometió una falta al ecuatoriano Jordy Alcívar en el centro del campo.

Fruto de esa jugada, el argentino recibió tarjeta amarilla por parte del árbitro colombiano Jhon Hinestroza.

En ese momento y sin previo aviso, Moisés Ramírez entró en una discusión con los jugadores de Liverpool. En esa ida y vuelta de palabras, el arquero ecuatoriano agredió a Gonzalo Nápoli al tomarlo por el cuello y lanzarlo al piso.

En primera instancia, el árbitro amonestó al golero, pero tras un llamado del VAR cambió su decisión, anuló la amarilla y sacó roja directa al mundialista con Ecuador en Qatar 2022.

