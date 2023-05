Independiente del Valle perdió con Liverpool en Uruguay

Liverpool e Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2023. Foto: @Libertadores

Independiente del Valle cayó en su visita ante Liverpool de Uruguay, en la Copa Libertadores, el 24 de mayo del 2023.

Rubén Bentancourt anotó a los 69' para la victoria del cuadro local (1-0).

En el inicio de los choques de vuelta del torneo internacional, el elenco fue emparejado con los charrúas. Dentro del duelo de ida, los rayados habían vencido por un marcador de 2-0 en Sangolquí.



Para el choque, el 'Matagigantes' llegaba con la oportunidad de hacerse con la punta por primera vez. Este se encontraba en la segunda posición con seis puntos.



Antes del choque en Uruguay, el vigente campeón de la Copa Sudamericana también había vencido en Brasil a Corinthians. Su única derrota fue en la primera fecha ante Argentinos Juniors como visitante por 1-0.



En el caso del Liverpool, este buscaba aferrarse a las mínimas chances que tenía, pues solo había sumado un punto en todos los cotejos anteriores. Este necesitaba obligatoriamente un triunfo para seguir con vida y, a su vez, intentar buscar el cupo a Copa Sudamericana.



Independiente, perjudicado por una expulsión

El legendario Estadio Centenario de Montevideo fue el que albergó el compromiso. Este se dio inicio a las 17:00 de este miércoles 25 de mayo del 2023.



Durante las primeras escaramuzas del compromiso, Independiente del Valle se mostró firme en el medio campo y no permitió mayores avances de sus rivales. Asimismo, por medio de recuperaciones, consiguió proponer y generar ocasiones que no fueron concretadas.



Si bien Independiente lució superior, aquello se dio de forma ligera y no llegó a dominar al rival. En el cierre de la mitad inicial sufrió un duro golpe y se produjo una de las acciones más rutilantes del compromiso.



En los minutos de descuento, el arquero Moisés Ramírez vio la tarjeta roja debido a una innecesaria agresión el rival. Mientras se producía un tumulto a raíz de una falta, este tuvo un roce con Gonzalo Napoli. Después de que el volante le dirigió la palabra, el guardameta lo golpeó en cuello.



En primera instancia, el árbitro no vio lo suscitado, mas mostró la tarjeta amarilla tras ser asistido. Tras ello, el VAR intervino y se dio la expulsión. Con eso terminaron los 45 minutos.



Independiente se fue con la derrota

Con 10 en la cancha, a Independiente del Valle le costó y no pudo resistir a su rival. Liverpool aprovechó para ganar confianza y avanzar más en la cancha.



En los primeros instantes de la segunda mitad, el 'Matagigantes' pudo tener una clara oportunidad de ponerse al frente de no ser por el VAR. Un tiro de esquina impactó en la mano abierta de un defensor uruguayo.



El juez central dictaminó penal tras la intervención, pese a ello los auxiliares de video le alertaron para que de marcha atrás en la acción. Para estos, pese a la obstrucción deliberada con la mano, aquello no fue meritorio de ser sancionado.



A los 56' llegó el único tanto de los locales. Después de un centro Rubén Betancourt sacó un remate que atajó Kléber Pinargote, pero no lo pudo asegura. La pelota quedó viva y el charrúa puso el tanto.



Aquella jugada definió el partido, los uruguayos volvieron a la vida e Independiente perdió una chance dorada. Tras el resultado, el equipo ecuatoriano deberá estar aún más atento a lo que suceda entre Argentinos Juniors y Corinthians.

