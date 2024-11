Tardó poco, pero ya está aquí. Aquella versión de Moisés Caicedo que deslumbró a Inglaterra en el Brighton ahora brilla en el Chelsea. En su segunda temporada con los ‘Blues’ y tras solo 10 partidos, se consolida como el mejor en su posición.

A finales de la temporada 2023/24, el ‘Niño Moi’ comenzó a destacarse después de un inicio turbulento, donde no mostró su nivel y enfrentó la presión del valor que pagaron por él, por poco más de 140 millones de dólares.

Pese a las dificultades, en el tramo final de la temporada demostró por qué es un gran jugador, pero su consolidación en la élite llegó en 2024. Ahora, más adaptado y con mayor libertad en el campo, Caicedo está dando una cátedra de mediocampismo en la Premier League.

Su dominio en dicha posición llevó a que la misma Premier League lo destacara como el mejor volante central de su liga, y para ello realizaron un análisis detallado de su temporada y evolución de un año a otro.

Caicedo domina varios aspectos, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los rivales. Es el número uno en tacles ganados, el segundo en duelos ganados, el tercero en intercepciones y el quinto en pases exitosos.

“Caicedo siempre está a la ofensiva, buscando la oportunidad de recuperar el balón, y ha sido fabuloso al avanzar para desestabilizar a los oponentes“, comenta Adrian Clarke, exfutbolista y comentarista de la Premier League.

Is Moises Caicedo the most complete midfielder in the Premier League? 🔵 pic.twitter.com/WXiZmiEsxs