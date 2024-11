Moisés Caicedo volvió a brillar con el Chelsea, esta vez ante un rival de peso como el Manchester United. El ecuatoriano fue el mejor jugador del encuentro por la Premier League, lo que le valió varios reconocimientos.

Caicedo anotó el gol del empate que le dio un valioso punto al conjunto ‘blue’ en su visita a Old Trafford el pasado domingo 3 de noviembre, durante la décima jornada del campeonato inglés.

Aunque destacó por su gol, el ‘Niño Moi’ también brilló en su labor defensiva y como conector en las transiciones ofensivas del equipo dirigido por Enzo Maresca. Sin duda, demostró ser un centrocampista completo, generando comparaciones con N’Golo Kanté, quien dejó huella en el Chelsea.

Su sobresaliente actuación le otorgó el reconocimiento como MVP del partido y lo incluyó en el equipo ideal de la semana de la Premier League, una selección realizada por la leyenda del fútbol inglés, Alan Shearer.

Caicedo es el único representante del Chelsea en este equipo, mientras que Bournemouth aporta tres jugadores, Newcastle y Nottingham Forest tienen dos, y Southampton, Fulham y Tottenham tienen uno cada uno.

Es la primera vez en la temporada que Moisés Caicedo forma parte del equipo ideal de la Premier League 2024/25.

