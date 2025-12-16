Moisés Caicedo y el Chelsea avanzan a las semifinales de la EFL Cup

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Moisés Caicedo no estuvo presente en la gala de los The Best, pero sí en los cuartos de final de la EFL Cup de Inglaterra. El futbolista ecuatoriano formó parte del triunfo de 3-1 del Chelsea sobre el Cardiff City, que lo puso en la semifinal del torneo.

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Moisés Caicedo, concentrado con el Chelsea y ausente en los The Best

Este martes 16 de noviembre del 2025, la entrega de los Premios The Best y el partido del Chelsea frente al Cardiff City en la EFL Cup coincidieron. Dentro de los primeros galardones, Moisés Caicedo estuvo nominado para el once idea, sin embargo, no acudió y permaneció con el Chelsea.

Para el cotejo frente a la escuadra galesa de la EFL League One -tercera división inglesa- Caicedo arrancó como titular. El ecuatoriano, además fue capitán y se mantuvo en la cancha durante los 90 minutos de juego, aunque recibió una tarjeta amarilla.

La victoria del Chelsea se produjo gracias a un doblete de Alejandro Garnacho y otra anotación de Pedro Neto. David Turnbull fue el encargado de poner el descuento para ‘Los Pájaros Azules’, que fueron locales en el Cardiff City Stadium.

Moisés Caicedo, fuera del once ideal de The Best

Pese a que estuvo nominado al 11 ideal de la temporada en los Premios The Best, Caicedo no fue incluido dentro del equipo que se reveló horas antes de su partido. Aquello a pesar de que con el Chelsea consiguió la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes.

La alineación ideal de los mejores de la temporada se determinó mediante una votación. Aficionados y un grupo de especialistas participaron. Los votos de cada sector equivalieron al 50% de la elección total -independientemente de en qué agrupación hubo más, para que no exista disparidad- y establecieron a la oncena.

Aunque Moisés Caicedo no estuvo presente entre la escuadra de los mejores de la campaña 2024-2025, uno de sus compatriotas, sí. El ecuatoriano Willian Pacho del PSG consiguió meterse en el 11 ideal de la FIFA.

¿Qué pasa con el Chelsea y Moisés Caicedo en la EFL Cup?

Con el avance hacia las semifinales de la EFL Cup, el Chelsea aguarda por conocer a su futuro rival y por que se defina la otra llave de tal ronda. Los siguientes clasificados se definirán durante el 17 y el 23 de diciembre del 2025.

Los otros semifinalistas del torneo saldrán entre el Manchester City y el Brentford, el Newcastle y el Fulham y el Arsenal y el Crystal Palace.

Información adicional: El ‘Niño’ Moi