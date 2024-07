Moisés Caicedo ya trabaja con el Chelsea de cara a la temporada 2024-2025 tras unirse al grupo en Estados Unidos. La escuadra se concentró y viajó desde Londres hasta el país norteamericano y el volante ecuatoriano se unió a esta desde su país.

A la par de arribo del elenco británico a territorio estadounidense, el jugador tricolor aterrizo para juntarse con sus compañeros. El 22 de julio del 2024, este abandonó Ecuador después de pasar casi un mes allí y lo anunció por medio de sus redes sociales.

El 23 de julio, un día después de la partida del Chelsea y del tricolor, los ‘Blues’ anunciaron la llegada de Moisés Caicedo. En sus canales oficiales, el plantel londinense publicó una foto del futbolista junto al grupo.

“El mediocampista Moisés Caicedo se ha unido a la escuadra en California”, expresó el cuadro inglés. En la fotografía, Caicedo luce con la indumentaria de entrenamiento del equipo y acompaña al delantero Nico Jackson.

💪🇪🇨 Midfielder Moises Caicedo has now joined up with the squad in California!#BluesInTheUSA pic.twitter.com/IpxPNuJx0D