Moisés Caicedo y el Chelsea empiezan 2026 sin DT

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Apenas iniciado el 2026, en su primer día del año, el Chelsea de Moisés Caicedo sufrió cambios dentro de su cuerpo técnico del equipo. El conjunto de Londres y el entrenador italiano Enzo Maresca decidieron separar sus caminos.

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La ruptura entre Enzo Maresca y Chelsea de Moisés Caicedo

Por medio de un comunicado, el Chelsea dio a conocer que el estratega ya no continuará a cargo del equipo de Moisés Caicedo. Con fecha de este 1 de enero, el documento expuso de forma sucinta el hecho y el motivo por el que se dio.

“El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado (…) Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación de la UEFA Champions League, Enzo y el Club creen que un cambio le dará al equipo una mejor oportunidad para remontar la temporada“, explicó el club.

Los ‘blues’ también le desearon éxito al estratega italiano. Además, destacaron los logros que consiguió con el Chelsea durante su etapa, los cuales se llevaron a cabo de manera internacional.

Enzo Maresca y Moisés Caicedo levantaron dos títulos juntos en el Chelsea

Enzo Maresca arribó al Chelsea para la temporada 2024-2025, tras haber ascendido desde la EFL Championship a la Premier League al Leicester City. El estratega llegó en reemplazo del argentino Mauricio Pochettino, quien estuvo en el ciclo 2023-2024.

El arribo de Moisés Caicedo a la escuadra londinense, a su vez, se dio durante la gestión de Pochettino, a mediados del 2023. Tras su primera temporada con el equipo, este coincidió con Maresca para su siguiente ciclo y medio.

En la primera campaña junto al italiano, el ‘Niño Moi’ y el Chelsea levantaron por primera vez la UEFA Conference League al vencer en la final al Real Betis de España. A su vez, lograron coronarse campeones de la primera edición del Mundial de Clubes de 32 equipos.

¿Cómo quedan el Chelsea y Moisés Caicedo tras la salida de Enzo Maresca?

Pese a que el Chelsea anunció la destitución de Enzo Maresca, el club no se ha pronunciado en torno a quién será el encargado de reemplazarlo. Antes de su salida, su ayudante de campo era el argentino Willy Caballero, sin embargo, se desconoce si este asumirá el mando de manera interina o se marchará con el italiano.

Tras la salida del técnico, el Chelsea permanece en la quinta posición de la Premier League con 30 unidades, a 15 del líder Arsenal. A su vez, es decimotercero -zona de clasificación a ‘playoffs’- en la fase liguera de la UEFA Champions League con 10 puntos.

Dentro de los torneos coperos, el club de la capital inglesa se enfrentará en las semifinales de la EFL Cup al Arsenal. A su vez, debe disputar la tercera ronda de la FA Cup ante el Charlton Athletic.

Información adicional: Los ‘Blues’