¿Por qué Moisés Caicedo se queda en el Brighton?

Todo indica que Moisés Caicedo seguirá en el Brighton & Hove Albion, al menos hasta el final de la temporada.

El Arsenal desistió definitivamente de contratar a Caicedo, el jugador del momento del Brighton & Hove Albion, cuadro al que llegó en el 2021 desde Independiente del Valle y en donde en la temporada en curso es un verdadero referente dentro y fuera del campo.



Tanto se habló se su salida, con un comunicado personal incluido, que a pocas horas que se cierre formalmente, este 31 de enero de 2023, el mercado invernal en Inglaterra (19:00 hora de Ecuador), todo está estancado y es difícil que se reactive.



Ponemos sobre la mesa cinco razones por las que la salida de Moisés Caicedo del Brighton & Hove Albion no prosperó:

1. Brighton nunca quiso vender

El Brighton & Hove Albion desde un principio estuvo claro en sus pretensiones económicas sobre Moisés Caicedo y marcó la cancha a los interesados.



Sobre la mesa quería ver una oferta por USD 92 millones para empezar con las conversaciones, pero en los 31 días de mercado invernal tal oferta no llegó y no se inmutó en vender.



El que más se acercó a esa cifra fue el Arsenal, el líder de la actual Premier League, con una segunda oferta que llegó a los USD 86 millones, insuficientes para el Brighton & Hove Albion que no tuvo empacho en rechazarla.

2. Roberto Di Zerbi lo tiene en sus planes

Roberto Di Zerbi, entrenador del Brighton & Hove Albion, desde que arrancaron los rumores que lo ubican a Moisés Caicedo lejos del club, fue enfático en mencionar que no quería que se vaya.



"Espero tenerlo hasta el final de la temporada" declaró en más de una ocasión Di Zerbi, al ser consultado por la prensa sobre 'Moi' y su traspaso al Chelsea, primero, y luego al Arsenal.

3. Objetivos deportivos del Brighton

Los objetivos deportivos del Brighton & Hove Albion primaron en el análisis de la posible venta de Moisés Caicedo.



En la Premier League marchan en la sexta posición con 31 puntos, a tan solo cinco de diferencia del Tottenham, el último equipo que está logrando el cupo a la fase de grupos de la UEFA Europa League.



Si quiere entrar a la Champions League, el Brighton & Hove Albion debe descontar las ocho unidades que lo separan del Manchester United, el último clasificado. Por delante quedan aún 19 fechas por disputarse.



En la FA Cup están instalados en los octavos de final. En esa instancia visitarán al Stoke City para definir al clasificado a los cuartos de final.

4. Erróneo comunicado de Moisés Caicedo

El viernes 27 de enero Moisés Caicedo sorprendió al Brighton & Hove Albion con un comunicado en donde pedía abiertamente, sin mencionar un club en específico, que lo dejen salir en el mercado invernal.



Moisés Caicedo apeló a la sensibilidad de los dirigentes del club al mencionar que proviene de una familia de escasos recursos conformada por 10 hermanos, por lo que un traspaso le vendría bien a él y al club.



La carta no tuvo eco en el Brighton & Hove Albion y generó una ola de comentarios, a favor y en contra, sobre la conveniencia de ejercer presión de esa manera.

5. Un reemplazo comprobado

Ante la negativa del Brighton & Hove Albion de vender a Moisés Caicedo en el mercado invernal, Arsenal dio vuelta a la página y fue en busca de Jorginho, el jugador nacionalizado italiano que llegará desde el Chelsea.



Jorginho, de 31 años de edad, según reveló el periodista Fabrizio Romano, llegará al Arsenal a cambio de USD 14,7 millones y con un contrato hasta el 2024 con la posibilidad de uno más.

