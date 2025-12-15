Miguel Ángel Loor seguirá por cuatro años más como el presidente de la Liga Pro, institución encargada de organizar el campeonato ecuatoriano de fútbol. Su reelección se realizó este lunes 15 de diciembre de 2025 en Guayaquil.

El nuevo periodo como presidente de Miguel Ángel Loor será del 2026 al 2030, con lo que contemplará su tercer mandato consecutivo. El primero fue de 2018 a 2021 y el segundo de 2022 a 2025, luego de obtener 23 de 26 votos posibles.

Miguel Ángel Loor sumará 12 años como presidente

Miguel Ángel Loor nació en Guayaquil el 11 de diciembre de 1982. Sus primeros pasos en la dirigencia deportiva del Ecuador los dio en Barcelona SC entre 2007 y 2010, donde ocupó el cargo de secretario de las directivas de esa época.

Posteriormente, estuvo vinculado a la Asociación de Fútbol del Guayas (Asoguayas) y a Guayaquil Sport, equipo de la Segunda Categoría del Guayas. En diciembre de 2016 dejó esa institución para llegar a River Ecuador.

A mediados de 2017, River Ecuador sufrió una transformación institucional y pasó a llamarse Guayaquil City.

Loor asumió la presidencia del club, cargo que ejerció hasta enero de 2018, cuando fue electo como primer presidente de la naciente Liga Pro.

Loor cambió el campeonato ecuatoriano

Bajo su mandato, el campeonato ecuatoriano experimentó una transformación total, dejando de lado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organizadora del torneo nacional desde 1957, que quedó a cargo, entre otros, de los torneos juveniles y de la inestable Copa Ecuador.

El primer formato del campeonato consistió en una fase de todos contra todos, seguida de eliminatorias de eliminación directa desde los cuartos de final hasta llegar a las finales. Delfín inauguró el palmarés con un sorprendente título.

De 2020 a 2024, el formato se simplificó a 30 fechas. Los equipos que se ubicaban en el primer puesto al finalizar las jornadas 15 y 30 disputaban el título en partidos de ida y vuelta; sin embargo, si uno repetía el primer lugar, se proclamaba campeón de manera directa.

En 2025 se modificó nuevamente el formato, con una etapa de todos contra todos a 30 jornadas. Los seis primeros de la tabla disputaron el hexagonal uno, en el que se definía al campeón y los cupos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El segundo hexagonal sirvió para definir al último clasificado a la Sudamericana, mientras que el cuadrangular del descenso determinó a los dos equipos que perdieron la categoría y bajaron a la Serie B.

Entre los aspectos más cuestionados de la gestión de Loor se cuentan la negociación de los derechos de televisión, la baja asistencia de los hinchas a los estadios y los múltiples problemas económicos de los clubes, pese a que, según el presidente, existe un riguroso control financiero.

Sin embargo, el antecedente negativo más reciente fue el descenso administrativo de El Nacional por no cumplir con sus acreedores. Los jugadores de los ‘Puros Criollos‘ han llegado a pasar hasta siete meses sin cobrar sus salarios.

