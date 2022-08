Miguel Ángel Loor: 'Tenemos una LigaPro sólida; no la íbamos a dejar a alguien más'

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO.

Ronald Ladines. Redactor (D)

Miguel Ángel Loor seguirá cuatro años más al frente de la Liga Pro. Fue reelegido con el apoyo de 21 de los 26 clubes que participan en las Series A y B.

En los días previos se habló de otros aspirantes a presidente. ¿Fue difícil la campaña?

Las elecciones en el fútbol no se ganan en el día de la votación, sino antes. Te quieren ganar con la lengua al decir: “tengo 20 votos, me apoya el gobierno mejor retírate”. Si era así, probablemente me retiraba por miedo, pero me lancé así me hubiera tocado terminar con un voto y al final saqué 21 de 26 posibles (cinco equipos votaron nulo).

Se hablaba de candidatos auspiciados. ¿Disminuyó su deseo de seguir?

No disminuyó porque yo sabía el apoyo que tenía de los clubes. Mientras se hablaba en la prensa de posibles candidatos, yo sabía que la prensa no vota. Recorrí el país y esperé la votación.

¿Por qué quiere seguir al frente de la LigaPro?

Hubo momentos en los que no estaba seguro de seguir porque mi familia se ha visto afectada. Pero después analizaba y decía que hicimos esto junto a los clubes, haciéndolo desde cero, enfrenté y superé problemas y tras dos años de pandemia estamos bien, veo un buen futuro. Tenemos la liga sólida, ¿se la vamos a dejar a alguien así, sin disfrutar el hecho de verla crecer? cuando yo mismo tengo la experiencia de haberla creado.

¿Ya hubo reunión con la FEF, después de los conflictos previos?

Estamos bien, hemos conversado y esperamos que en las próximas semanas se demuestre que estamos en la misma onda.

¿Se subsanaron los cuestionamientos que hubo?

Se aclaró, el mismo vicepresidente de la FEF (Carlos Manzur) lo dejó claro; yo hablé con él y ya no hay problemas. Se equivocó en la forma de decir lo que dijo o explicarlo, en la forma en la que se entendió, pero está arreglado.

¿Cómo sumar a su proyecto a los clubes que no votaron por usted?

Es normal, hay un desgaste. Cuando me pidieron que fuera presidente, fue unánime, 24 clubes. Hoy tengo 21 votos y es natural, hay un desgaste. Así funciona en todo lado; ningún presidente tiene 100% de apoyo, lo que hay que hacer es administrar el futbol para todos y eso haremos.

Santiago Morales dijo que se cambiaron votos por cargos. ¿Cómo cayó esa declaración?

Me parece atrevido decir una frase como esa y menospreciar a clubes que pudieran tener una línea distinta. Los clubes estaban ahí, incluso los que no votaron por mí, y fueron testigos de que yo no participe en la reunión para armar el Directorio.

Si no estás de acuerdo está bien, pero no se puede decir que se dieron cargos a cambio de votos porque son los mismos equipos los que escogen. Hay un desconocimiento, ignorancia o mala fe, espero que sea lo primero.

Edmundo Béjar habló de despilfarro. ¿Cómo cambiar esa percepción?

Conversando, los números nuestros están en la página web y están auditados con nuestros ingresos. No es que despilfarramos y no generamos. Al contrario. Es una percepción, también él habla de multas y esas no las establece la liga, lo hacen los clubes, nosotros solo aplicamos.

¿Qué le faltó en su primer período, que podría completar en este segundo?

Teníamos planes para crecer, mejorar ingresos, escenarios. Pero los dos años de pandemia nos retrasó bastante en la idea de estabilizar los pasivos de los clubes. En este país se mide lo que se ve y no en lo que pudo haber sido, pero hay que pensar que antes no existía el fútbol profesional como lo tenemos ahora.

Se hablaba de USD 70 millones en pérdidas por la pandemia. ¿Se confirmó esa cifra?

Esos números se acercan a lo que perdió todo el fútbol, incluidos los clubes, pero sorprendentemente la industria sobrevivió. Se cerraron muchos negocios, pero seguimos aquí peleando por ser mejores.

En su plan 2026 se habla del mejoramiento de canchas. ¿Cuándo se empieza a aplicar?

Vamos a ser inflexibles. Arreglan las canchas o no juegan. Vamos a darles un tiempo prudencial y los clubes tendrán que arreglar sus canchas. Tenemos tres meses (de octubre a diciembre de este año) y si no lo hacen no podemos jugar.

Será para todos, fue incluso una decisión del consejo de presidentes.

¿Tendremos VAR en el 2023?

Trabajamos para eso, hemos conversado con FEF para ver si hacemos algo juntos. No es tan barato ni fácil pero es nuestras meta para el próximo año, trataremos de buscar el mejor mecanismo para que haya VAR en todos los partidos. Hay un plan.

Hoja de vida

Biografía: El directivo nació en Guayaquil, el 11 de diciembre de diciembre de 1982. Tiene 39 años.

Experiencia: Formó parte de la directiva de Barcelona, entre 2007-2008. En el 2015 asumió como presidente de Guayaquil City.

En la liga: En abril de 2018 fue elegido como titular de la LigaPro, de manera unánime, durante una reunión en España.