Michael Morales vuelve a exigir pelea por el título en UFC

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Michael Morales volvió a reclamar una oportunidad para disputar el título de peso wélter de la UFC y ponderó sus méritos. El ecuatoriano aseguró ser el único que ha hecho los méritos necesarios para pelear por el campeonato y expresó su frustración por casi un año de espera.

Michael Morales y su frustración por no haber podido disputar el título en UFC

El 15 de noviembre del 2025, Michael Morales peleó en el UFC 322 frente a Sean Brady. El ecuatoriano se impuso por nocaut, mantuvo su invicto y llegó a las 19 victorias en su carrera. Desde aquel momento, este no ha vuelto a subirse al octágono.

Este 13 de octubre del 2026, la UFC publicó el fragmento de una entrevista con Morales, donde este se refirió a sus aspiraciones en la empresa. Allí, este reafirmó su intención de tener un combate por el título e, independientemente de ello, agregó que aceptará a cualquier rival para su próxima pelea.

“Es un poco frustrante porque he esperado casi un año mi oportunidad al título. No se dio. Pero fui ‘backup‘, estoy atrasito nada más (…) espero el momento adecuado para ver a qué oponente me ponen enfrente, que espero que ya sea el título”, manifestó.

🇪🇨 @michaellmma, ansioso por pelear 😤 A quién te gustaría ver como su próximo rival? 👀 https://t.co/FWkHvG9fKl — UFC Español (@UFCEspanol) October 13, 2026

Michael Morales considera ser el único con los méritos suficientes para buscar el cinturón

A pesar de no haber podido enfrentarse contra Islam Makhachev, campeón de la división, Morales señaló que se mantiene enfocado y en sus entrenamientos. Además, señaló que había conversado con Carlos Prates en torno a una potencial contienda.

Con respecto a sus charlas, el oriundo de El Oro sostuvo que Prates le había manifestado que no tiene miedo a enfrentarse a él, pero le había pedido tiempo. Morales señaló que este le solicitó esperar y respondió que él está disponible, pues también desea buscar el título y considera que tiene merecimientos.

“Quiero mi oportunidad por el título. Soy el único que ha hecho todo lo necesario para merecer esta oportunidad, estoy esperando ya nada más mi contrato y simplemente firmar. Ese es el mensaje que le quiero dar a la categoría wélter, que yo estoy próximo al título y pues el que venga a querer pelear, yo lo voy a aceptar“, señaló.

La racha de Michael Morales en la UFC

Michael Morales, de 27 años, llegó a la UFC en enero del 2022 y con 12 triunfos acumulados. Desde su irrupción ha sumado otros siete triunfos al hilo. Cinco de ellos fueron por nocaut y dos por decisión unánime.

En su debut venció a Trevin Giles y luego vinieron los triunfos ante Adam Fugitt, Max Griffin y Jake Matthews. En 2024 superó a Neil Magny y le sucedieron victorias contra Gilbert Burns y Sean Brady. En esos tres últimos eventos se impuso al noquear a sus rivales.

Te recomendamos