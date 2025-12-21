Ni Djorkaeff ni Spinelli: este fue el máximo goleador del campeonato nacional

El campeonato ecuatoriano llegó a su fin y no solo dejó un campeón, descendidos y clasificados, sino también estableció un máximo goleador y asistidor. En el ciclo 2025, el futbolista más letal fue Daniel Valencia, por encima de Claudio Spinelli, Djorkaeff Reasco y Byron ‘Tigre’ Palacios.

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Los números de Daniel Valencia durante el 2025 en el campeonato ecuatoriano

Daniel Valencia logró anotar un total de 21 tantos en el torneo ecuatoriano del 2025. El delantero ecuatoriano consiguió llegar a tal suma con la casaca del Manta FC, club con el que consiguió mantener la permanencia tras jugar la liguilla de descenso.

Tal cantidad de anotaciones las consiguió dentro de 35 compromiso en el campeonato. Además, agregó dos asistencias a su cuenta. Aunque su equipo también jugó en la Copa Ecuador, solo disputó un partido y decidió no contar con él.

El equipo que más le marcó fue el Vinotinto, que recibió tres de sus tantos. Además Valencia también demostró su capacidad ante Barcelona SC (1), Delfín (1), El Nacional (2), Mushuc Runa (2), Universidad Católica (1), Emelec (2), Técnico Universitario (1) y Macará (1).

Los escoltas de Daniel Valencia en el torneo

Por detrás de Valencia se ubicó Claudio Spinelli, delantero de Independiente del Valle. Si bien no fue el máximo goleador del campeonato nacional, sí cosechó más goles que Valencia a nivel global, pues pudo disputar otras tres competencias.

En el torneo local, Spinelli logró 20 tantos. Su marca total fue de 28, pues anotó cuatro en la Copa Libertadores y la misma cantidad en la Copa Sudamericana, mientras que en la Copa Ecuador no sumó. A su vez, brindó dos asistencias.

Djorkaeff Reasco se ubicó como el tercer máximo goleador, sin embargo, fue el futbolista que más participaciones de gol tuvo en el campeonato. Marcó 18 goles y dio cinco asistencias, por lo que generó 23 anotaciones. Ya en sus números globales, gracias a dos partidos de Copa Ecuador, estos aumentan a 19 dianas y siete pases que terminaron en gol: 26 participaciones.

Byron ‘Tigre’ Palacios quedó igualado en el tercer puesto con Reasco gracias a la misma cantidad de celebraciones. Brindó tres asistencias. En Copa Sudamericana sumó otro gol.

¿Quién fue el máximo asistidor del torneo?

El máximo asistidor dentro de la temporada del torneo nacional fue Alejandro Tobar, futbolista del Deportivo Cuenca. En total, este habilitó en 12 oportunidades a sus compañeros.

El futbolista ibarreño comparte el primer lugar con Jonathan Mina de Aucas. Que consiguió la misma cantidad de asistencias.

El segundo lugar también se encuentra compartido entre Azarías Londoño de Universidad Católica y Christian Alemán del Manta FC, que lograron 10 pases que terminaron en gol. Finalmente, el tercer lugar es de Patrik Mercado, de Independiente del Valle, con nueve.

Información adicional: El campeón del torneo nacional