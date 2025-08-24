Marcos Olmedo se sumó este domingo 24 de agosto de 2025 a la lista de futbolistas ecuatorianos que perdieron la vida en un siniestro de tránsito. El hecho se registró en las cercanías de Quinindé, provincia de Esmeraldas.

Marcos Olmedo debutó en el 2019 en Aucas. Luego defendió las camisetas de América de Quito, Macará, Liga de Quito, El Nacional y Mushuc Runa. Anotó un gol en 95 partidos que disputó como profesional.

Marco Angulo – 11 de noviembre de 2024

Marco Angulo falleció la noche del 11 de noviembre de 2024 en un hospital de Quito, luego de permanecer internado desde la madrugada del lunes 7 de octubre a causa de un siniestro de tránsito en el que estuvo involucrado.

Marco Angulo era jugador de Liga de Quito desde 2024. Antes prestó sus servicios al Football Club Cincinnati de los Estados Unidos y al Independiente del Valle, club en el que se formó y debutó profesionalmente en el fútbol ecuatoriano.

Con la Selección de Ecuador no tuvo un paso trascendental. Solo jugó dos amistosos, uno con Gustavo Alfaro, ante Irak en 2022, y otro con Félix Sánchez, en 2023 frente a Australia, ambos fuera del país.

En cuanto a títulos, el mediocampista ganó la Copa Libertadores sub-20 en el 2020, la Liga Pro 2021, la Copa Ecuador y la Copa Sudamericana en 2022, y la MLS Supporters’ Shield y la MLS Conferencia Este en 2023.

Los últimos minutos de Angulo en una cancha se registraron en la octava fecha de la segunda etapa de la Liga Pro en el Rodrigo Paz Delgado. Ingresó en lugar de Madison Julio a los 87 minutos.

El marcador final fue 2-0 a favor de Liga contra Orense con goles de Fernando Cornejo y Bryan Ramírez.

Foto: X @LDU_Oficial.

Édison Realpe – 22 de diciembre 2019

Édison Realpe fue un futbolista ecuatoriano que falleció a los 23 años de edad, la mañana del domingo 22 de diciembre del 2019, en un siniestro de tránsito en Esmeraldas, en un hecho que conmovió y enlutó al fútbol ecuatoriano.

El jugador militó las temporadas 2018 y 2019 en Liga de Quito. Según allegados, El Nacional iba a ser el próximo destino de su corta carrera que comenzó en el Guayaquil City, en el 2014, y se extendió hasta 2017.

Su actuación más consagratoria ocurrió en la segunda final del torneo del 2018 que se cerró con un nuevo título del campeonato nacional para los universitarios.

Aquel domingo 16 de diciembre, el lateral ingresó a la cancha a reemplazar a Franklin Guerra, quien salió lesionado. Pese a que medía 1,75, el entrenador Pablo Repetto lo ubicó como defensa central, un puesto en el que nunca había actuado.

Otilino Tenorio – 7 de mayo del 2005

En esa fecha se produjo el deceso del delantero Otilino Tenorio, quien se dio a conocer en Emelec, pero falleció cuando militaba en El Nacional.

Él sufrió un violento siniestro de tránsito en la vía que conduce de Quevedo a Santo Domingo de Los Tsáchilas cuando tenía 24 años y se dirigía a Guayaquil para celebrar el Día de la Madre.

Es recordado por sus celebraciones con una máscara, por lo que fue conocido también como ‘Spider-Man’.

Su último gol lo anotó precisamente a Emelec, el 17 de abril del 2005, en el Olímpico Atahualpa. Fue en la victoria de El Nacional por 5-2 ante los azules. ‘Otigol’ anotó tres tantos y no los festejó con la máscara.

Uno de los momentos más memorables fue cuando Jaime Iván Kaviedes marcó un gol contra Costa Rica en el Mundial Alemania 2006, recordando así a Tenorio, en un partido que Ecuador goleó 3-0

Foto: Archivo histórico EL COMERCIO.

Carlos Muñoz – 26 de diciembre de 1993

El país se conmocionó al conocer el deceso del delantero del Barcelona Sporting Club, Carlos Muñoz, quien sufrió un violento siniestro cuando se dirigía a Playas, en la provincia del Guayas.

Fue cuatro días después de haber sido determinante al anotar tres goles contra El Nacional para que los toreros se clasificaran para la Copa Libertadores de 1994. Ese fue su último partido de fútbol.

Antes integró el plantel de Barcelona SC que llegó a la final de la Copa Libertadores en 1990, y de la Selección de Ecuador en la Copa América en 1993, donde la Tri alcanzó el cuarto puesto, el mejor en sus participaciones en el torneo.

Para los hinchas de BSC, el ‘Frentón’ es uno de sus principales ídolos, al punto que la general sur del estadio Monumental, donde se ubica la barra organizada, lleva el nombre del jugador que también jugó en Everest, Olmedo, Audaz Octubrino y Filanbanco.

Foto: Archivo histórico EL COMERCIO.

Jimmy Izquierdo – 23 de abril de 1994

Al igual que Angulo, Jimmy Izquierdo no murió inmediatamente en el siniestro de tránsito en el que estuvo involucrado, sino que estuvo cerca de un año en coma, antes de fallecer.

El siniestro de tránsito de Izquierdo se registró el 30 de abril de 1993 en la vía que une Manta con Guayaquil, cuando el defensor se movilizaba a ver a sus padres, mientras era jugador de Delfín.

Con BSC ganó los títulos nacionales de 1985, 1987, 1989 y 1991. Fue vicecampeón de la Copa Libertadores de América en 1990 y se caracterizaba por su potente remate.

También integró la Selección de Ecuador con Dušan Drašković como entrenador.

