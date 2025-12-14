Manchester City arrasa gracias a la magia de Erling Haaland

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Erling Haaland volvió a marcar la diferencia en la Premier League. El delantero noruego firmó un doblete en la victoria 0-3 del Manchester City ante el Crystal Palace, un resultado que permite al equipo de Pep Guardiola sostener su persecución en la parte alta del torneo.

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Erling Haaland Manchester City

El Manchester City afrontó un partido exigente tras su visita al Santiago Bernabéu entre semana. En Selhurst Park, el 14 de diciembre del 2025, el equipo estuvo lejos de su versión más arrolladora y acusó la ausencia de Jeremy Doku, baja de última hora por una lesión en la pierna, lo que redujo el desborde ofensivo.

Durante la primera media hora, el Crystal Palace generó las opciones más claras. Jean-Philippe Mateta no logró definir con precisión y Yeremy Pino estrelló un mano a mano en el larguero. Esa falta de acierto permitió que el City resistiera hasta la aparición de Erling Haaland.

El noruego, con escasa participación previa en el juego, abrió el marcador con un cabezazo tras un centro desde la derecha de Matheus Nunes. En la acción superó a Chris Richards, quien midió mal el salto, y adelantó al City antes del descanso.

El partido en Selhurst Park

En la segunda mitad, el Palace volvió a rozar el empate con un remate de Adam Wharton desde la frontal que se estrelló en el palo. La respuesta del City fue inmediata. Rayan Cherki lideró una transición rápida, eludió a dos defensas y asistió a Phil Foden, que definió desde la frontal para el 0-2.

Con la ventaja, el City administró el ritmo del partido. El Palace intentó reaccionar con más presencia ofensiva, pero no logró inquietar con claridad el arco defendido por Donnarumma, que sumó una nueva portería a cero.

En el tramo final, Savinho fue derribado por Dean Henderson en un mano a mano. El árbitro sancionó penalti y Erling Haaland lo convirtió para sellar el resultado y cerrar una actuación decisiva en Londres.

Con información de EFE