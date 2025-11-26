El Real Madrid logró una importante victoria este miércoles 26 de noviembre, al imponerse 4-3 al Olympiacos en Grecia, por la quinta jornada de la fase de liga de la Uefa Champions League.
Este resultado significó la primera victoria del conjunto blanco en suelo griego por competiciones internacionales.
La gran figura de la noche fue Kylian Mbappé, quien volvió a brillar con luz propia y fue autor de los cuatro goles del Real Madrid. El delantero francés mostró su mejor versión goleadora, aprovechando los espacios, atacando los desmarques y definiendo con precisión dentro del área.
Mbappé, que atravesaba una racha de cuatro partidos sin anotar, rompió el mal momento con una de sus actuaciones más completas desde que llegó al club merengue.
Vinícius, el socio perfecto
Además de Mbappé, Vinícius Júnior también tuvo un papel clave en la victoria.
El brasileño fue un constante peligro por las bandas y firmó dos asistencias decisivas para su compañero francés.
Su velocidad y desequilibrio fueron fundamentales para romper la defensa griega y mantener al Madrid en control del partido.
El Real Madrid se acerca a los octavos
Con esta victoria, el equipo dirigido por Xabi Alonso se consolida entre los mejores de la Champions League y prácticamente asegura su clasificación a los octavos de final.
Los blancos suman 12 puntos, igualados con PSG, Bayern Múnich e Inter de Milán, aunque con una ligera desventaja en diferencia de goles.
Historial entre Real Madrid y Olympiacos
Real Madrid y Olympiacos se han enfrentado en ocho ocasiones a lo largo de la historia de la Copa de Europa, todas ellas en fase de grupos.
El primer duelo se disputó en 1997 y el más reciente en 2007, por lo que ambos clubes vuelven a cruzarse después de casi dos décadas.
El balance favorece al conjunto español, que registra cuatro victorias, tres empates y una derrota.
En goles, la supremacía también es clara: el Real Madrid ha marcado 18 tantos, mientras que los griegos apenas 9.
Alineaciones
Alineación Real Madrid
Arquero: Andriy Lunin.
Defensas: Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Álvaro Carreras y Ferland Mendy.
Mediocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga.
Delanteros: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Arda Güler.
Alineación Olympiacos
Arquero: Konstantinos Tzolakis.
Defensas: Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega.
Mediocampistas: Christos Mouzakitis, Chiquinho y Dani García.
Delanteros: Daniel Podence, Ayoub El Kaabi y Gelson Martins.
PREVIA
Los equipos regresaron a sus camerinos tras sus respectivas prácticas precompetitivas.
PREVIA
Saltan los equipos a la cancha del estadio Georgios Karaiskakis.
Minuto 1
Arranca el partido entre Olympiacos y Real Madrid, válido por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.
Minuto 2
¡VINICIUUUUUUS! El astro brasileño casi abre prematuramente el marcador en Grecia con un remate de media distancia.
Minuto 5
Primeros minutos y aún no hay un dominio claro. Ambos equipos se prestan la posesión del esférico, pero sin mucho peligro en las áreas rivales.
Minuto 8
¡GOOOOOLAZOOOOOO del Olympiacos! Gran jugada colectiva del equipo griego que terminó en un remate raso de Chiquinho para abrir el marcador.
Minuto 10
El gol sorprendió al Real Madrid, que ahora domina el esférico, pero sin trascendencia en ofensiva.
Minuto 15
Los mismos errores del Madrid vuelven a aparecer: no hay intensidad en el área, el equipo insiste en atacar solo por las bandas y luego intentar interiorizar, pero de momento sin éxito.
Minuto 22
¡SE SALVÓ EL REAL MADRID! Chiquinho volvió a intentar sorprender con un remate de media distancia, pero esta vez Lunin respondió con seguridad.
Minuto 22
¡GOOOOOLAZO DEL REAL MADRID! Vinícius Júnior encontró el espacio y metió un pase espectacular para que Mbappé defina con jerarquía, filtrando el balón entre las piernas del arquero rival.
Minuto 24
¡GOOOOOOL DEL REAL MADRID! El goleador blanco, Kylian Mabppé, se elevó por los aires para conectar de cabeza un centro de Arda Güler y remontar el partido en Grecia.
Minuto 28
¡GOOOOOOOL del Real Madrid. Otra vez, Kylian Mbappé. El francés logró su triplete con un remate al palo lejano del golero.
Minuto 31
¡GOOOOOOL del Real Madrid! Ya es goleada en Grecia. Vinícius Júnior se hizo presente en el marcado con un lindo remate desde los linderos del área tras una asistencia de Mbappé.
Minuto 35
¡PALO! Se salvó Olympiacos y ya es una sinfonía del cuadro español que llega con facilidad al área rival.
Minuto 31
Se anula todo. El VAR no convalidó el gol de Vinícius Júnior.
Minuto 45+2'
Se termino el primer tiempo en Grecia. Los locales golpearon primero, pero el cuadro de Xabi Alonso supo reaccionar para remontar con creces el partido.
Minuto 46
Inicia la segunda mitad. Xabi Alonso realizó una variante desde el arranque, sacó a Eduardo Camavinga y puso Dani Ceballos.
Minuto 48
¡VINICIUUUUS! El brasileño estuvo cerca de anotar, su remate paso rozando el poste derecho.
Minuto 51
¡GOOOOOOOL del Olympiacos! Mehdi Taremi se apareció en el área para conectar un potente cabezazo y guardar el esférico al fondo de las redes.
Minuto 59
¡GOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Gran jugada individual de Vinícius Júnior para asistir a Mbappé, que marcó su cuarto gol en el partido.
Minuto 81
¡GOOOOOOOL del Olympiacos! Ayoub El Kaabi anotó de cabeza y descontó para los locales.