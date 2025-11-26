El Real Madrid logró una importante victoria este miércoles 26 de noviembre, al imponerse 4-3 al Olympiacos en Grecia, por la quinta jornada de la fase de liga de la Uefa Champions League.

Este resultado significó la primera victoria del conjunto blanco en suelo griego por competiciones internacionales.

La gran figura de la noche fue Kylian Mbappé, quien volvió a brillar con luz propia y fue autor de los cuatro goles del Real Madrid. El delantero francés mostró su mejor versión goleadora, aprovechando los espacios, atacando los desmarques y definiendo con precisión dentro del área.

Mbappé, que atravesaba una racha de cuatro partidos sin anotar, rompió el mal momento con una de sus actuaciones más completas desde que llegó al club merengue.

Vinícius, el socio perfecto

Además de Mbappé, Vinícius Júnior también tuvo un papel clave en la victoria.

El brasileño fue un constante peligro por las bandas y firmó dos asistencias decisivas para su compañero francés.

Su velocidad y desequilibrio fueron fundamentales para romper la defensa griega y mantener al Madrid en control del partido.

El Real Madrid se acerca a los octavos

Con esta victoria, el equipo dirigido por Xabi Alonso se consolida entre los mejores de la Champions League y prácticamente asegura su clasificación a los octavos de final.

Los blancos suman 12 puntos, igualados con PSG, Bayern Múnich e Inter de Milán, aunque con una ligera desventaja en diferencia de goles.

Historial entre Real Madrid y Olympiacos

Real Madrid y Olympiacos se han enfrentado en ocho ocasiones a lo largo de la historia de la Copa de Europa, todas ellas en fase de grupos.

El primer duelo se disputó en 1997 y el más reciente en 2007, por lo que ambos clubes vuelven a cruzarse después de casi dos décadas.

El balance favorece al conjunto español, que registra cuatro victorias, tres empates y una derrota.

En goles, la supremacía también es clara: el Real Madrid ha marcado 18 tantos, mientras que los griegos apenas 9.

Alineaciones

Alineación Real Madrid

Arquero: Andriy Lunin.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Álvaro Carreras y Ferland Mendy.

Mediocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga.

Delanteros: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Arda Güler.

Alineación Olympiacos

Arquero: Konstantinos Tzolakis.

Defensas: Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega.

Mediocampistas: Christos Mouzakitis, Chiquinho y Dani García.

Delanteros: Daniel Podence, Ayoub El Kaabi y Gelson Martins.